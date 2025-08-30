¶¶ËÜ°¦¡¢¤«¤É¹¡¢¤ï¤¿¤¢¤á¤Ë¡ÈÌ´Ãæ¡É¤Ê²Æº×¤êËþµÊ»Ñ¡ª¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙºÊÌò¤¬Âç¹¥É¾¤Î¡ÈºÇ½Ü½÷Í¥¡É¤Ä¤«¤Î´Ö¤ÎµÙÂ©
¡¡7·î²¼½Ü¡¢ÌÔ½ë¤¬¾¯¤·¤ä¤ï¤é¤¤¤ÀÍ¼Êý¤ÎµÙÆü¡¢¤³¤Â¤ó¤Þ¤ê¤È¤·¤¿²Æº×¤ê¤Ë¤Õ¤é¤ê¤È´é¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈºÇ½Ü½÷Í¥¡É¤Î¶¶ËÜ°¦¤À¡£
¡Ö¹õ¤¤¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¥á¥¬¥Í¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º¤È¤¤¤¦¥é¥Õ¤Ê³Ê¹¥¤Ç¡¢Í§¿Í¤È¤¤¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤È¤¯¤ËÊÑÁõ¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤·¤«½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤¤²Æº×¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«½÷Í¥¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤È¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Êµï¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿µÒ¡Ë
¡¡½ÐÅ¹¤ÎÎó¤ËÊÂ¤Ö¤Ê¤É¡¢º×¤ê¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡È²Ö¤è¤êÃÄ»Ò¡É¤Ê¤Î¤«¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¿©¤Ù¤â¤Î¤ËÌ´Ãæ¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤«¤É¹¤ä¤ï¤¿¤¢¤á¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î³¬ÃÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡¢ÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¶¶ËÜ¤Ï¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ë¡¢²£ÉÍÎ®À±±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎºÊ¡¦¤Æ¤¤¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¤À¡£
¡Ö¤Æ¤¤¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¹õ±ï¤Î´Ý¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿¡¢¶µÍÜ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¿Í¤Å¤¹ç¤¤¤Ï¶ì¼ê¤Ê¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¿Í¤¿¤é¤·¡É¤Ç¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤ÎÉ×¡¦ÄÕ½Å¤È¤ÎÂÐÈæ¤¬Âç¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£2¿Í¤¬½ù¡¹¤ËÉ×ÉØ¤Îå«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Æ¤¤¤ò±é¤¸¤ë¶¶ËÜ¤µ¤óËÜ¿Í¤â¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¥ê¥ì¡¼½ñÉ¾Ï¢ºÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢±Ç²è¹¥¤¤Ê¡ÈÊ¸²½·Ï½÷»Ò¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¨¥ó¥¿¥á·Ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡2008Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ÊÍè¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÃå¼Â¤ËÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¶¶ËÜ¡£º£²ó¤Î¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù½Ð±é¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î½¸ÂçÀ®¤À¡£
¡Ö2013Ç¯¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£±Ç²è¡Ø¶ÍÅç¡¢Éô³è»ß¤á¤ë¤Ã¤Æ¤è¡Ù¤Î±éµ»¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÌ±Åª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎºÊÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤Ç3²ó¤á¤È¡¢´°Á´¤ËÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤¹¡£¼¡¤Ï¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¡Ê¥É¥é¥Þ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¶¶ËÜ¤Ï¡¢¤½¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¤â½÷Í¥¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤Þ¤¸¤á¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢Ìòºî¤ê¤Ø¤ÎËÜµ¤¤µ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¤¤Þ¤ÎÆüËÜ¤Î·ÝÇ½³¦¤Ç¤â¿ï°ì¡£ÂÎ½Å¤ÎÁý¸º¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ìò¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¤¢¤¨¤ÆÈ©¤ò¡È¹Ó¤é¤¹¡É¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Û¤É¡£2024Ç¯12·î¤Ë¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè½êÂ°¤·¤Æ¤¤¿Âç¼ê»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤â¡¢»Å»ö¤ò¿µ½Å¤Ë¶ãÌ£¤·¤Æ±éµ»¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸ÌÀ¤ÊÁªÂò¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤¤¤Þ¤ò¤È¤¤á¤¯½÷Í¥¤Î¡È½îÌ±ÇÉ¡É¤Ê²ÆµÙ¤ß»Ñ¡£¤Ä¤«¤Î´Ö¤Î±Ñµ¤¤òÍÜ¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤âÌ¾±é¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£