¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡×King & Prince±ÊÀ¥Î÷¤¬»ëÄ°³Ð¾ã¤¬¤¤¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Èºî¤ë¡Ö´¶¤¸¤ë²Ö²Ð¡×º£ÌëÂÇ¤Á¾å¤²
2025Ç¯8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦8·î31Æü¡ÊÆü¡ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡×¡£ÊüÁ÷¤Ï8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:30¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î±ÊÀ¥Î÷¡ÊKing & Prince¡Ë¤¬¡¢º£Ìë¡¢²Æ¤ÎÌë¶õ¤Ë¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¤Ê²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¾ã¤¬¤¤¤ò¤â¤ÄÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²Ö²Ð¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¤ä¸ä³Ú¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤à¤Ë¤Ï¡¢ÊÉ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¢¤ëÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤Î´¶Æ°¤ò¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡ª¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤é¡¢º£²ó¡¢±ÊÀ¥¤Ï»ë³ÐÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤ÈÄ°³ÐÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤òË¬Ìä¡£¤½¤³¤Ç±ÊÀ¥¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë²Ö²ÐÂç²ñ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡ª¤É¤ó¤Ê²Ö²Ð¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤á¤½¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤Þ¤¹¡£
»ë³Ð¤Ë¾ã¤¬¤¤¤ò¤â¤Ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï±ÊÀ¥¤Ë¡¢¡ÖÌë¶õ¤ÈÆ±²½¤·¤ä¤¹¤¤ÀÄ¤ä»ç¤Î´¨¿§·Ï¤Î²Ö²Ð¤Ï¸«¤¨¤Å¤é¤¤¡×¡Ö»ëÌî¤¬Á´ÂÎÅª¤Ë¶¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤ÎÈ¾Ê¬¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢µ¤»ý¤Á¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÄ°³Ð¤Ë¾ã³²¤ò¤â¤Ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡ÖÄã¤¤²»¤À¤È¤½¤ó¤Ê¤ËÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÏÄã¤¤²»¤Î¤Û¤¦¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¡¢²Ö²Ð¤Î¸«¤¨Êý¤âÊ¹¤³¤¨Êý¤â°ã¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÀ¼¤ò¤¦¤±¤È¤á¤¿±ÊÀ¥¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á¼«¿È¤â¡¢King & Prince¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤È²»³Ú¤Î´ë²è¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤É¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÄó°Æ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤éÍýÁÛ¤Î²Ö²Ð¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤òÊ¹¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ´¤È´õË¾¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡Ö´¶¤¸¤ë²Ö²ÐÂç²ñ¡×¡£±ÊÀ¥¤Ï¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¤à¤±¡¢¤µ¤é¤ËÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²Ö²Ð¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤Þ¤¹¡½¡½¡£
¶Ã¤¤ÎºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤È¡¢²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤ÇÌ´¤òÆÏ¤±Â³¤±¤ë±ÊÀ¥¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ß¤ó¤Ê¤Î´õË¾¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¤ë²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤¬¡¢º£Ìë¡¢¤¤¤è¤¤¤è³«±é¡£King & Prince ¤Î¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡×¤Ë¤Î¤»¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¡ÈÖÁÈ³µÍ×
¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡×
¢£ÊüÁ÷Æü¡¡2025Ç¯8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡¡¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×
¢£²ñ¾ì¡¡Î¾¹ñ¡¦¹ñµ»´Û
¢£½Ð±é¼Ô
¡ÚÁí¹ç»Ê²ñ¡Û¾åÅÄ¿¸Ìé¡¢±©Ä»¿µ°ì¡¢¿åËÎËãÈþ¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¡¡¡
¡Ú¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡ÛKing & Prince¡¢»ÖÂº½ß¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢¤ä¤¹»Ò ¢¨50²»½ç
¡Ú¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¡Û²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë
¡Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡Û¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³
ÈÖÁÈ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.ntv.co.jp/24h/