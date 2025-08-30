GACKT¡Ö¿è¤Ê¿Í¡×¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¡Ä¤â¥Í¥Ã¥È¤Ï¡ÖÈà½÷¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤ËÁûÁ³¡Ö¤ó¡©¡×¡Ö¤¨¡ª¡©¡×
¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óGACKT¤¬30Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡È¿è¤Ê¿Í¡É¤ò¼ÂÌ¾¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
GACKT¤Ï¡Ö¡Ú¿è¡Û¤Ê¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤Ê¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖÅìµþÈþÍÆ³°²Ê¤ÎËãÀ¸¤¯¤ó¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¿©»ö¡£Èà¤¬¡¢¡Ø¤³¤ì¡¢Èà½÷¤Ë¤Ç¤â¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÅÏ¤·¤Æ¤¤¿¡ÚLabubu¡Û¡×¤Èµ½Ò¡£ÅìµþÈþÍÆ³°²Ê¤ÎÅý³ç±¡Ä¹¡¢ËãÀ¸ÂÙ»á¤È²ñ¿©¤·¡¢Ãæ¹ñÈ¯¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ë¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖLabubu¡×¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤Î¼Ì¿¿¤òÅºÉÕ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤ä¤ë¤Ê¤¡¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥µ¥é¥Ã¤È½ÐÍè¤ë¤Î¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£¤¤¤Á¤¤¤Á¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡£¥ª¥È¥³¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¡Ú¿è¡Û¤Ê¤³¤È¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¡£ËãÀ¸¤¯¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¡¼¡×¤È´¶¼Õ¡£¡ÖÃ¯¤«¤ò¾Ð´é¤Ë¤Ç¤¤ë¡Ú¿è¡Û¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¼þ¤ê¤Ë¤â¿è¤Ê¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¨¡©GACKT¤µ¤óÈà½÷¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿è¤Ê¿Í¡¡Ãæ¡¹²ñ¤¦µ¡²ñ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¤§¡×¡Ö¤ó¡©¡©¤ó¤ó¡©¡©¡¡Èà½÷¡Ä¡×¡ÖGackt¤µ¤ó¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ëº¹¤·¾å¤²¤ë¤Î¡Ä¡¡¤«¤·¤é¡©¡©¡×¡Ö¿è¤Ê¿Í¡¡¸«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¡×¡Ö¥é¥Ö¥ÖÃ¯¤ËÅÏ¤¹¤Î¤«¤Ê¤¡¡×¡Ö¤¨¡ªÈà½÷¡©¡×¤Ê¤É¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£