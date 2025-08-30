平成女児の思い出詰まった「シールだらけのゴミ箱」　りぼん黄金期の記憶にSNS沸く

ネット上で「平成女児の記憶を一気に呼び覚まされる」と話題になっているのは、Xユーザー・ぱるさんが投稿した写真に写るゴミ箱。

実家にあったというそのゴミ箱には、「姫ちゃんのリボン」や「赤ずきんチャチャ」など、1990年代前半の少女漫画「りぼん」の付録シールをはじめ、当時のアイドルやアニメのシールがびっしり。これは懐かしすぎる……！

ぱるさんによると、実家は最近新築されたばかり。最新設備が整ったスタイリッシュな新居にもかかわらず、このシールびっしりのゴミ箱だけが、旧宅からそのまま引っ越してきたとのこと。「建物も家具もピカピカなのに、このゴミ箱だけが昔のまま。ミスマッチ感がすごくて、存在感が逆に目立ってしまったんです」と語ります。

貼られているシールのほとんどは「りぼん」の付録。そのほか進研ゼミやアニメ雑誌「アニメディア」の付録なども混ざっているそう。貼り始めたきっかけは「近所の幼なじみが先にゴミ箱に貼っていたから真似した」とのこと。

つまりは、少女時代の「シールデコ文化」の産物。雑誌を毎月買ってはシールを貼り重ねていったであろう、当時の姿が目に浮かびます。

実家の引っ越し時には「荷物は全部処分する」と言われていたそうですが、このゴミ箱だけはなぜか新居へ連れてこられたのだとか。ぱるさんとしても思わぬ再会となったようですが、「多分、今後も永久にあり続けると思います」と笑います。

Xの投稿には「これはもう文化財！展示に値するアート！」「りぼんの付録シールとかこの時代に見れるなんてありがたいです。感謝」といったコメントが続々寄せられており、投稿を見た多くの方を「あの頃」にいざなったようです。

少女漫画黄金期のりぼん文化が刻まれたゴミ箱が、時代を超えて人々の心をざわつかせた今回の件。もしかすると、令和の子どもたちにとっては「実家にあった謎のアート作品」として受け継がれていったりして……。

（山口弘剛）

