

「キレやすい人」というのは「幼稚な人」なのだという（写真：Fast&Slow／PIXTA）

かつては、キレるのは若者が多いと考えられていました。しかしいまは、年齢や性別を問わずキレやすくなっています――。こう語る精神科医の和田秀樹氏は、キレる要素が多い人との付き合い方にはちょっとしたコツが必要だといいます。

そんな和田氏が提唱する、「怒り」の応酬を防ぐための簡単なコツとはどんなものなのでしょうか。同氏の著書『感情的な自分から卒業する本』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

怒りの応酬は「恨み」を生む

他人を怒らせてしまうことを、よく「地雷を踏む」といいます。家族やまわりの人間の態度や言ったことが気に入らなかったりすると、火山の噴火のように、怒りが込み上げてきたりするわけです。多かれ少なかれ、誰でも身に覚えがあるでしょう。

「もう1度、言ってみなさいよ！」

「何なの、その態度は！」

瞬間的に怒りを露わにすることもあるかもしれません。これは宣戦布告になります。

「あなたこそ、おかしいでしょ！」

相手も反撃に出ます。火花を散らしながら口論すれば、余計にカッカするだけです。どんどん、より過激な言葉の応酬になってしまいます。

仮に相手よりも破壊力に勝る言葉でいったんは勝利したかのようになっても、嫌な気持ちを引きずってしまうことになります。

打ち負かされたほうは、怒りの種が心の中で芽を出して、花を咲かせます。それは「恨みの花」です。どちらも、それを望んだわけではないのです。

さてさて、こんなときにはどうしたらいいのでしょうか。

口や胃への刺激で怒りモードをオフにする

まずは、怒りモードになってしまいそうな脳を鎮静化する必要があります。おすすめしたいのは、怒りの言葉がある口と、ムカつきはじめた「腹＝胃」への栄養補給です。イタリアンジェラートなどのスイーツを食べたり、冷たいものをぐっと飲むことです。

イライラしたときには、甘いものが欲しくなることがありますよね。甘いものを食べると、血糖値がすぐに上がります。すると、満足感を覚えたり、元気になったりする作用があります。

それに、甘いものを食べることで、子どものころに親からお誕生日ケーキを買ってもらったときのことが、意識の深い部分でよみがえってきたりします。

いわゆる子ども返りといいますが、瞬間的に無邪気な気持ちになれて、心に余裕ができてきますから、怒りのモードがいったんオフ状態になるのです。

聞いた話ですが、イタリア人は怒りを感じたら実際にジェラートを食べるそうですよ。「冷たい」というのも、重要な要素です。よく、怒った人に「頭を冷やせ」という言葉を投げかけますが、それは正しい方法です。

しかし、家の中や職場で、バケツに入れた水を頭からかぶるというわけにもいきません。せいぜい冷たい水を飲むことくらいしかできませんが、それでも怒りの炎を静めるのには十分に役に立ちます。

カーッときたら、冷蔵庫を開けて、コップに氷と水を入れて、一気に飲むのも手です。食道から胃に、冷たい感覚が流れていくのを感じてください。

怒っているときの状態を「頭にくる」とか「腹が立つ」といいます。水をかぶるのは頭を冷やすこと、水を飲むのは、腹を寝かせることです。甘いものが嫌いな人は、冷たいコーヒーでも紅茶でもいいでしょう。

副交感神経を優勢にしてみましょう

2015年のラグビーのW杯で有名になった五郎丸歩選手は、興奮した状態を鎮静化するため、あるいは観客の声に惑わされないために、あの独特のルーティンをやっているそうです。あの要領です。

お腹の中に何かを入れることは、医学的にも正しいことです。胃を刺激することで、副交感神経が働くので、怒りが収まりやすくなります。副交感神経というのは自律神経のひとつで、これと対照的な働きをするのが交感神経です。

怒っているときは、交感神経がバリバリに働いて、戦いのオーラが全開となっています。副交感神経というのは、温泉に入ってゆっくりしたときなどに働く神経で、体も心もリラックスします。

何かを食べることで、戦闘モードからリラックスモードに脳が切り替わり、怒りも収まっていきます。つまり、副交感神経を優勢にするのです。また、食べたり飲んだりする行為は、感情が行動に直結しないためのクッション役になり、数分の間に気持ちも落ち着きます。

怒りが収まってしばらくしたら、なぜカーッとしたのか、冷静な脳のモードで考えてみてください。多くの場合、ごくささいなことで怒った自分に気づきます。

それを繰り返していると、次に同じような場面に遭遇しても、学習効果が表れます。カーッとしたら、口と胃に刺激を与えましょう。わずか3秒でできることです。

頭にくるといえば、場をわきまえずに、大声で騒ぐ連中は、とにかく迷惑千万です。「こいつら何を考えているんだ」と怒りが込み上げてきて、「静かにしろ！」と怒鳴りつけたくなってきます。

しかし、いまの時代、ちょっとしたことでキレてしまう人がとても多くなってきています。ヘタに怒りをぶつけると、ひどい目に遭ってしまうことにもなりかねません。最悪の場合、事件に発展することもあります。

かつては、キレるのは若者が多いと考えられていました。しかしいまは、年齢や性別を問わずキレやすくなっています。

先日も、ある私鉄の駅で初老の小柄な男性が、20代の大柄な男性に食ってかかっていました。初老の男性が電車を降りようとしたのを、若者がジャマをしたという言い分のようです。若者は「意図的なことではない」と応じていました。私もそばにいましたが、正しい主張に見えました。ところが、その初老の男性は、えらい剣幕です。

「この若造が、何様だと思っているんだ！」

酔っているようではありませんでした。きっと、仕事で嫌なことでもあったのでしょう。見るに堪えない光景でした。

「フラストレーション耐性が低い」

キレやすいというのは、心理学ではそう説明されることがあります。自分の不満に耐えられない。つまりは、幼稚なのです。

我慢の学習が足りない人もいる

幼児が、欲しいおもちゃやお菓子を買ってもらえないとき、最初は、「ほしいよ、ほしいよ、かって、かって」と泣きながら訴えるだけです。しかし、それでも買ってもらえないときには、行動が過激になります。

床に寝転がって手足をばたばたさせ、大声で騒ぎ立てます。テコでも動かないぞと、迫力が増します。一種のパニックです。でも、普通の人間は成長して大きくなれば、そんなことはしてはいけないと学習します。しかし、すべての人とはかぎりません。

その学習が十分になされていない人もいます。そんな人がキレやすい大人になってしまうのです。

職場とか近所にもいますよね。大人になりきれていない人たちです。知的な部分は、ある程度発達しているのですが、「認知」というものの受け止め方や理解の仕方という面の発達が十分ではないのです。

いまは、とても未熟な人たちが増えてきています。そういう人は、間違いなく「幼稚な人」です。キレる要素を十分に持っている人たちです。「静かにしろ！」と怒りたい気持ちはわかります。

しかしここは、そっとその場を去るのが得策です。急いで5メートル離れましょう。それだけで、解決です。

PTAや地域の会合でも、ちょっと自分の意見が通らないと、明らかに態度が豹変してしまう人はいませんか。プイッと席を立ってしまったり、思い込みが強くて聞く耳を持たず、すぐに周囲とぶつかってしまったりといった人も珍しくないでしょう。

キレる要素がたっぷりの人は、付き合い方にちょっと注意が必要です。

「事」ではなく「人」にしか怒れない人





認知が成熟していない人には、ある特徴があります。まわりの人間を敵か味方かのどちらかに分けてしまう傾向があります。一度、敵だと見なしてしまえば、その人が何を言っても反対したり、無視をしたりします。

主張が違うから反対されるならまだしも、同じ意見であっても、「あいつに賛成するわけにはいかない」という判断をします。

こういう人は、「事」に怒るのではなく、「人」に怒る人です。こんな人に対しては「物事の是非」のコントロールがきちんとできているかどうかを観察することです。距離を縮めれば、人当たりのいい人であっても、あるとき突然「キレられる＝恨まれる」ということになりかねません。

「人を見たら泥棒と思え」的な生き方には賛成できませんが、世の中には「通じない人」がいることは否定できません。そんな人には怒りも通じません。

怒る前に、3秒で距離を置く。そうすることで、自分の頭も冷やすことができますし、相手の怒りを買うこともありません。自分の身を守ることにもなります。

（和田 秀樹 ： 精神科医）