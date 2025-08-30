¸µ¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×ºûËÜ¤Ï¤ä¤Æ¡¢¿·¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¤òÈ¯É½¡¡¥ª¥ó¥«¥¸ÁûÆ°¤Ç6·î²ò»¶
¡¡¸µ¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤ÎºûËÜ¤Ï¤ä¤Æ¡Ê34¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ÎëÌÚ¥Ð¥¤¥À¥ó¡Ê33¡Ë¤È¿·¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¥È¡¼¥¥ç¡¼¥Þ¥ó¥º¡×¤ò·ëÀ®¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡6·î10Æü¡¢ÅÒÇî¤Îºá¤ÇÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢³èÆ°¤ò¼«½Í¤·¤Æ¤¤¤¿¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥Ð¡¼¥¬¡¼¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÎºûËÜ¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ç³èÆ°ºÆ³«¤ÈÆ±»þ¤Ë¥³¥ó¥Ó²ò»¶¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºûËÜ¤Ï¡Ö¡Ú¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¤Î¤´Êó¹ð¡Û¡×¤È¤·¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÎëÌÚ¥Ð¥¤¥À¥ó¤È¡Ø¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¥È¡¼¥¥ç¡¼¥Þ¥ó¥º¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤Ç¤Î±Ä¶È¤Ç¡Èµ®ÍÍ¤é¤ËÃÏ¹ö¤òÌ¥¤»¤ËÍè¤¿¡É¤È¤«¸À¤¤¤½¤¦¤ÊÀëºà¤Ç¤¹¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿·Àëºà¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¸µÁêÊý¡¦»°±º¥ê¥ç¡¼¥¹¥±¤Ï²ò»¶È¯É½¤«¤é6Æü¸å¤Î6·î16Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¤«¤¶ÅÎ¤È¿·¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¢¤µ¤¬¤ª¡×·ëÀ®¤òÊó¹ð¡£¿·¤¿¤ÊÁêÊý¤Ï¸µ¡Ö¥ß¥ä¥³¥¸¥Þ¡×¤É¤¦¤³¤«¤¶¤È¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£