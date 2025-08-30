「あと少し、判断や治療が遅かったら、私にとって最悪の事態になっていたかもしれません」。ヤンキースなど大リーグ４球団で広報を務め、現在は江戸川大副学長、プロ野球巨人や日本相撲協会の要職を務める広岡勲氏はこう言って、命の危機に直面した瞬間を振り返った。

２０２２年１１月。江戸川大での会議に出席後、「いやに胸がドキドキする」と自身の体調に明らかな異変を覚えた。「これは鵜野先生しかいない」と頭に浮かび、頼ったのは、江戸川区平井にある東京心臓不整脈病院の理事長・院長を務め、広岡氏の主治医でもある鵜野起久也氏。すぐに同院に向かった。

鵜野氏は日本の不整脈治療の第一人者。「広岡さんの状態はかなり悪かったので緊急入院してもらい、ひとまず心不全を落ち着かせました」という同氏の治療によって、一命を取り留めた。２０２３年７月には、僧帽弁形成術を受けて現在は回復し、多忙な日々を送る広岡氏は「あのとき、鵜野先生に助けてもらえなかったら、今の私はなかったかもしれない。まさに命の恩人です」と感謝の思いを口にする。

１９５９年、北海道で生まれた鵜野氏は幼少期に医師を志して、札幌医大に進学。卒業後は不整脈治療、カテーテルアブレーション手術のエキスパートとして多くの病院で患者を救い、後進の医師を育ててきた。

患者との一期一会を心に刻み、手術の際の座右の銘は『鬼手仏心』。「鬼になったつもりで目の前のやるべきことに集中して臨んでいる」と明かす鵜野氏は、２０１３年５月に世界最高峰エベレストの登頂に成功した冒険家の三浦雄一郎氏もサポートした。三浦氏は持病の不整脈を抱えながらエベレスト制覇を熱望。だが、持続性の心房細動という不整脈の治りにくい病態に入っており、複数の病院、医師からは治療や手術を断られた状況だった。だが一期一会を大切にする鵜野氏は、三浦氏の思いに応えて「カテーテルアブレーションで治る」と確信して手術を施して成功。三浦氏の挑戦を可能にした。登山時は、ベースキャンプから送られてくる三浦氏の心電図モニターをリアルタイムで日本からチェック。８合目付近で不整脈がみられたものの、鵜野氏は登山続行には支障なしと判断して、三浦氏の快挙を後押しした。ドクターストップをかけずに背中を押して三浦氏の偉業は達成された。鵜野氏が『ドクターゴー』と評される所以（ゆえん）である。

三浦氏だけではなく、野球選手、サッカー選手、ボクサーやマラソンランナーなど不整脈に苦しんできた多くのスポーツマンも救ってきた。不整脈を理由に、スポーツから遠ざかったり、あきらめたりするケースもあるが「不整脈を持っていて、ドクターストップがかかって『もう運動はできないよ』と言われている人は昔からいるが、基礎心疾患が元々ある場合以外は、不整脈の治療をすれば正常に戻る。普通の生活を送れるし、運動もできるし、意味のある人生にできる」という。

「不整脈がスポーツで出やすくなる時はかなり汗をかいたり、脱水症状になったりしている。暴飲暴食が重なっている時に、運動するのは良くない。生活習慣の乱れも不整脈になりやすい。血圧や血糖値、コレステロール値などが高いままであるとか、肥満、喫煙なども不整脈になりやすいので注意が必要です」と鵜野氏。「健康診断や人間ドックなどで不整脈を指摘されたら、放っておかずに検査を受けてほしい。早ければ早いほど治りはいいので」と早期発見、治療の大切さを説いた。