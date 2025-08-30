◆米大リーグ ドジャース―Ｄバックス（２９日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２９日（日本時間３０日）、本拠地・Ｄバックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、両軍無得点の３回２死走者なしで迎えた２打席目は一、二塁間へのゴロを一塁ロックリアがはじき、記録は内野安打で、両チーム通じて初安打をマークした。それでも後続ベッツが倒れ、得点には結びつかなかった。

４戦ぶりの４６号が出れば、５４本塁打を放った昨季と合わせてド軍通算１００本塁打となる。両軍無得点の初回先頭の１打席目は四球で出塁した。

ＭＬＢ公式サイトのサラ・ラングス記者によると、移籍後２年間での本塁打数は、１９２０〜２１年のＢ・ルース（ヤンキース）の１１３本が最多で、２００１〜０２年Ａ・ロドリゲス（レンジャーズ）の１０９本、Ｒ・マリス（ヤンキース）の１００本と続く。大谷が“１００号”に届けば、史上４人目の快挙となる。

２７日の本拠地・レッズ戦では「１番・投手兼ＤＨ」でフル出場し、今季最長最多の５回８７球を投げ、２安打１失点で今季最多９奪三振。ボブルヘッドデー初登板で、エンゼルス時代の２３年８月９日（同１０日）のジャイアンツ戦以来７４９日ぶりの復帰星＆ドジャース移籍後初白星を手にした。

チームは４連勝中で２位パドレスとは２ゲーム差をつけ、地区Ｖマジックは「２６」と好調だ。一方、大谷は１２日に４戦連発４３号を放ち、年５８発ペースだったが、今は同５４発ペースと下降気味。キング争いでは前日までに、リーグ単独トップのフィリーズ・シュワーバーと４本差。大谷は、節目のアーチで勢いを取り戻したいところだ。