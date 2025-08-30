2»ù¤ÎÊì¡¦°ÂÅÄÈþº»»Ò¡¡¡Ö°ìÈÖ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡×¸À¤¦¤³¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤»Ò¶¡¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¡Ö¤½¤¦¤¹¤ë¤È¾Ç¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ë¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ÂÅÄÈþº»»Ò¡Ê43¡Ë¤¬29ÆüÊüÁ÷¤ÎËÌ³¤Æ»Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÖÈ¯¸«¡ª¥¿¥«¥È¥·¥é¥ó¥É¡×¡Ê¶âÍË¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ò¶¡¤Î½¬¤¤»ö¤Ï¡ÖÂÎÁà¡¢¿å±Ë¡¢±Ñ¸ì¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿°ÂÅÄ¡£¤ä¤ëµ¤¤ò½Ð¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¤´Ë«ÈþÀ©¡×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¢¤²¤ë¤È¤«¡£¾®¤Ã¤Á¤ã¤¤ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤´Ë«Èþ¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìÈÖ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡£ËÜÅö¤Ë¸À¤¦¤³¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¡£½ÉÂêÁ´Á³¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤ß¤òÅÇÏª¡£¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¡Ö¥Ö¥Á¥®¥ì¤ë¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ö¥Á¥®¥ì¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÊ¹¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡È¾¡¼ê¤Ë¤·¤Æ¡£¼«Ê¬Ã£¤Ç¤´ÈÓºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Í¡£Àè¤Ë¤ªÉ÷Ï¤Æþ¤Ã¤Æ¿²¤ë¤ï¡£¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡É¤Ã¤ÆÆÍ¤Êü¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¾Ç¤Ã¤Æ¡¢1¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£´èÄ¥¤ë»þ¤â¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÂÅÄ¤Ï2014Ç¯¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î²¼Ä»Ä¾Ç·»á¤È·ëº§¡£17Ç¯5·î¤ËÄ¹ÃË¡¢20Ç¯2·î¤Ë¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£