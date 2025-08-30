ＳＮＳ総フォロワー数１８０万人超を誇る人気ユーチューバー・幸巴（ゆき・ともえ）が３０日までに自身のインスタグラムを更新。眉毛を全剃りする様子を公開した。

元アイドルの幸巴は、自身のファンである２７歳上の男性との結婚が話題に。２人の日常を撮影したＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「みつともチャンネル」は登録者数８６万人を誇る。日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」（火曜・午後９時）や、テレビ朝日系「激レアさんを連れてきた。」（月曜・午後１１時１５分）、テレビ東京系「じっくり聞いタロウ」（木曜・深夜０時）などにも出演し注目を集めている。

この日はリールとよばれるショート動画をアップ。ファンから「絶対つり眉のほうが似合う」という声が寄せられたと明かし、「人生初眉毛全剃り」を決行した。緊張しながらも、カミソリでジョリジョリと切り落とすと「ギャアアア！」と大興奮。

完成して「じゃーん！眉なしともぽんでーす！」とカメラに向かって披露した。年上の夫はやや困惑しながらも「かわ…いい…」と苦笑した。

その後、つり眉メイクを披露。以前と顔の印象が激変し、フォロワーからは「清楚（せいそ）ギャルっぽくなった！かわいい」「似合う！眉毛って大事だね。垢（あか）抜ける」「えーーー！！！最強に可愛い」「いつもよりかっこいい系美人さんに見えます！」「今までとガラッと変わって新鮮で似合います」「全剃りする必要あったの！？とは思ったけど結果可愛い。メイクの幅が広がるね！」「かわいいが美人になった！！ギャル感でてる」「ずいぶん思い切ったね」などの感想を寄せた。