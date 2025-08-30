Ê¡²¬¸©Æâ¤Ç°û¼ò±¿Å¾Áê¼¡¤°¡¡20Âå¤«¤é50Âå¤ÎÃË½÷4¿Í¤òÂáÊá
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È29Æü¸á¸å9»þÁ°¡¢Ê¡²¬»ÔÆî¶èÀÞÎ©Ä®¤Î¸òº¹ÅÀÉÕ¶á¤Ç¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ÈÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤¬½Ð¹ç¤¤Æ¬¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤«¤é¡Ö°û¼ò¤·¤Æ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬ÃË¤Î¸Æµ¤¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í´ð½àÃÍ¤Î¤ª¤è¤½3.5ÇÜ¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¡¢½ÕÆü»Ô¤Î¼«¾Î¼«±Ä¶È¡¢½»ËÜÍøÍºÍÆµ¿¼Ô¡Ê48¡Ë¤ò¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ê¡²¬¸©Æâ¤Ç¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¼Ö¤ä¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É¤ò±¿Å¾¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢29ÆüÍ¼Êý°Ê¹ß3¿Í¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£