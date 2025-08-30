【ワシントン＝田中宏幸】米連邦巡回区控訴裁判所は２９日、トランプ大統領が発動した「相互関税」など国際緊急経済権限法（ＩＥＥＰＡ）に基づく一連の関税措置について、大統領の権限を逸脱し、違法だとの判決を下した。

５月の１審・米国際貿易裁判所の判断を支持した。トランプ政権は連邦最高裁に上訴する。

控訴裁は、政権に上訴する時間を与えるため、現在の関税を１０月１４日まで適用することを認めた。原告か政権が上訴した場合は、判決が出るまで効力が維持される。

裁判の対象となったのは、政権が貿易赤字の是正を目的に、ほぼ全ての国・地域からの輸入品に発動した相互関税のほか、合成麻薬フェンタニルの流入を阻止する名目で導入されたカナダとメキシコ、中国に対する追加関税。いずれもＩＥＥＰＡに基づく措置で、通商拡大法２３２条に基づく自動車や鉄鋼・アルミニウムへの関税は対象外だ。

ＩＥＥＰＡは、米国の安全保障や外交、経済に「異例かつ重大な脅威」がある場合、大統領は緊急事態を宣言すれば、事前調査なしに即座に輸出入を制限できると定めている。

判決は、「関税措置が大統領に委任された権限を超えているという１審の判断を支持する」と明記。「ＩＥＥＰＡは、国家緊急事態に対応して数々の措置を講じる重要な権限を大統領に与えているが、関税や税金を課す権限については明示されていない」と指摘した。

１審の国際貿易裁は５月、関税措置は大統領の権限を逸脱しており、「違法であり無効」と指摘し、恒久的な差し止めを命じた。控訴裁はその後、差し止め命令について、執行を一時停止する判断を下していた。

トランプ氏は２９日、自身のＳＮＳに「関税が撤廃されれば、国家にとって厄災となる。最高裁の助けを借り、米国を再び豊かで力強い国にしていく」と投稿し、上告する考えを示した。

米ホワイトハウスのクシュ・デサイ報道官は読売新聞の取材に対し、「大統領は、外国の脅威から国家と経済の安全保障を守るため、議会から与えられた権限を合法的に行使した。関税は引き続き有効であり、最終的な勝利を期待している」とコメントした。