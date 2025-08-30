殿堂入りの人気レシピ！「ホットケーキの黄金比」を知りたくない？

ホットケーキミックスなしで作るホットケーキ

ふわふわのホットケーキ、おいしいですよね。今日は、クックパッドで1100人以上が作っているホットケーキミックスを使用せずに作るホットケーキのレシピをご紹介します。



粉類を混ぜる

小麦粉、砂糖、ベーキングパウダーなどの粉類を混ぜます。





卵と牛乳を混ぜる

卵をボウルに入れて、小麦粉と同じ重さになるように牛乳を加えて混ぜます。ここに、少量のマヨネーズを加えて混ぜた後、粉類を合わせて混ぜれば、生地のできあがり。





フライパンで焼く

フライパンに油を熱し、生地を流し入れて焼きます。このとき、広げすぎないことがポイント。





ひっくり返したら蒸し焼きに

表面がぷつぷつとしてきたら、ひっくり返して蒸し焼きにすれば、完成です。





ふわふわおいしい！と絶賛の声多数

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも「厚みがあり甘くて美味しいホットケーキが作れました」「ふわふわでおいしくて、子どもも喜んでいます」などという嬉しい声が届いています。





小麦粉と卵＆牛乳を同じくらいの量にするのは、覚えやすいですね。ホットケーキミックスがなくても作れるので、早速今日のおやつに作っても良いかもしれません。ぜひ、お試しください。

画像提供：Adobe Stock