俳優・タレントの照英さんが自身のインスタグラムを更新、「三日坊主にならなかったよ」とコメントし、先日始めたジョギングが継続していることを報告しました。

【写真を見る】【照英】「三日坊主にならなかったよ」ジョギング継続中を動画で連日報告





気持ちのよさそうな木陰の中を、黒Tシャツに黒キャップ姿でジョギングする様子を動画でアップした照英さん。カメラ目線で「みなさん、おはようございます。きょうも走っています」と呼びかけ、続けて「いやぁ、三日坊主にならなくて良かったです」始めたばかりのジョギングが継続していることを報告しました。





時折、苦し気な表情を見せながらも笑顔で「コツコツみなさん頑張りましょう」と呼びかけていました。







しかし始めたばかりで、しかも未だ朝でも暑いこの時期のジョギングに、動画の最後では「ハァーーッ」と大きな息をついていました。









フォロワーからは「継続は力なりですね 頑張れ照英さん」「でもまだまだ暑いので、熱中症に気をつけて下さいね」「次は1週間坊主になりませんように 習慣になるとよいですね」と応援コメントが寄せられていました。



照英さんは３日前から「体力が本当に落ちてきた ならば、少しづつ頑張ってみよう」とジョギングを始めたことを明かし、以来連日、朝のジョギング風景をインスタグラムにアップしていました。



【担当：芸能情報ステーション】