¼«Âð¤Ç½Ð»º¤·¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¤½÷¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¤´¤ßÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ÆÃâÂ©»à¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢10Âå¤ÎÃË½÷2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤Ë½»¤à18ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤È19ºÐ¤Î¸òºÝÁê¼ê¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤Ï¤ª¤È¤È¤¤Ìë¡¢¼«Âð¤Ç½Ð»º¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½÷¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¤´¤ßÂÞ¤ËÆþ¤ì¡¢ÂÞ¤Î¸ý¤ò·ë¤Ö¤Ê¤É¤·¤ÆÃâÂ©»à¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¿ÈÄ¹55¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å4209¥°¥é¥à¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤¿³°½ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢Êì¿Æ¤Ï¡ÖÎ¾¿Æ¤Ë¤âÇ¥¿±¤òÁêÃÌ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸òºÝÁê¼ê¤ÎÃË¤Ï¡Ö30ÉÃ¤â¤·¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¤´¤ßÂÞ¤ò³«¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È»¦°Õ¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£