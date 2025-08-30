¤¤ç¤¦¡Ê30Æü¡Ë´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤Æ¹¤¤ÈÏ°Ï¤Çµ¤²¹¾å¤¬¤ê¡¡´ØÅìÆâÎ¦Éô¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹40¡î¤Î´í¸±¤Ê½ë¤µÍ½ÁÛ¡¡30ÅÔÉÜ¸©¤Ë¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×
¤¤ç¤¦¤Ï´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢´ØÅì¤ÎÆâÎ¦Éô¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹40¡î¤Î´í¸±¤Ê½ë¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢Ä«¤«¤é¤Þ¤Ö¤·¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤¿Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¡£µ¤²¹¤¬¤°¤ó¤°¤ó¾å¾º¤·¡¢¸áÁ°10»þ¤¹¤®¤Ë35¡î¤ËÃ£¤·¡¢¤¤ç¤¦¤Ç16ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¹¤Î¿Í
¡Ö40¡î¶á¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤íÂÐºö¤Ï¤·¤Æ¤¤¿¤¬ÃÏ²¼¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡×
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã½ë¤¤¡£¡ÊÂÐºö¤Ï¡Ë¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤ÈË¹»Ò¡×
¡Ö8·îËö¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë½ë¤¤¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¤¤ç¤¦¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÌ¾¸Å²°»Ô¤È´ôÉì»Ô¤Ç39¡î¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤ÎÆâÎ¦Éô¤òÃæ¿´¤Ë40¡î¤ËÇ÷¤ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
°¦ÃÎ¸©¤È»°½Å¸©¤Ë¤ÏÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢½½Ê¬¤ÊÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
´ØÅì³ÆÃÏ¤Ç¤â¸áÁ°Ãæ¤«¤éµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¸áÁ°11»þ¤Þ¤Ç¤Ë·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»Ô¤Ç37.8¡î¡¢ºë¶Ì¸©È·»³Ä®¤Ç37.6¡î¡¢ºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¤Ç37.5¡î¤È¡¢Á´¹ñ52ÃÏÅÀ¤Ç35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢³ÆÃÏ¤ÇÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¢§ºë¶Ì¸©¤Î·§Ã«»Ô¤Ç40¡î¡¢¢§Á°¶¶»Ô¤ä¹ÃÉÜ»Ô¤Ç39¡î¡¢¢§ÅìµþÅÔ¿´¤äÊ¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤Ç37¡î¤Ê¤É¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
´Ä¶¾Ê¤Èµ¤¾ÝÄ£¤Ï¤¤ç¤¦¡¢30¤ÎÅÔÉÜ¸©¤ËÇ®Ãæ¾É¤Î´í¸±À¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯¤Ê¤ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Þ¤á¤ËµÙ·Æ¤ò¼è¤ê¡¢¿åÊ¬¡¦±öÊ¬¤òÊäµë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë°ú¤Â³¤·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
