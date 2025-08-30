タレントの山口もえさんが自身のインスタグラムで、夏休みが終わろうとしている日常の一コマを綴っています。

【写真を見る】【 山口もえ 】8歳の子どもがお弁当 “自分で作る” “母も思いつかないアイデアで” 夏休み明けに向けて子どもたちに「学校だけがすべてじゃない」





山口さんは「8歳児が夏休みの間 お弁当を食べていなかったからか」「おにぎりと卵焼きが食べたい！って 自分で作るって作りました」と投稿。山口さんも手伝ったとのことですが「卵焼きは枝豆入り」「母ちゃん思いもつかなかったアイディアで」と、驚きをもって見つめています。

山口さんは、夏休み中にお弁当が無いことで「どれだけ楽か〜！！」と思っていたようですが「娘がお弁当を恋しがってくれてたことを知り」「新学期も５時起き弁当三個生活を頑張ろう」と決意を新たにした模様です。









夏休みがそろそろ終わるこの頃に心をよぎることとして、山口さんは「すべてのこどもたちへ」「夏休み明け学校行きたくなかったら 行かなくて良いんだよ」「学校だけがすべてじゃないからね 逃げたって良いんだよ」と呼びかけています。

