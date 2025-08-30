TBS「池袋ウエストゲートパーク」「海に眠るダイヤモンド」など名作ドラマ“80タイトル超”期間限定無料配信【作品一覧】
【モデルプレス＝2025/08/30】TBSでは、10月スタートの新ドラマのキャストがこれまでに出演した作品の中から、80タイトル超の作品を約1ヶ月にわたり「TVer」「TBS FREE」にて期間限定で無料配信。「池袋ウエストゲートパーク」「オレンジデイズ」など多数ラインナップしている。
新・日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」で主演を務める妻夫木聡が2年前に同枠で主演を務めた「Get Ready!」や、新・火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」でW主演を務める夏帆出演の「監獄のお姫さま」、竹内涼真出演の「陸王」。そして、新・金曜ドラマ「フェイクマミー」でW主演を務める波瑠が主演の「あなたのことはそれほど」などを配信する。
2024年放送された「海に眠るダイヤモンド」は、神木隆之介が日曜劇場初主演を務め、脚本・野木亜紀子×監督・塚原あゆ子×プロデューサー・新井順子の強力チームで制作されたヒューマンラブエンターテインメント。1955年からの石炭産業で躍進した長崎県・端島と現代の東京を舞台に、70年にわたる愛と友情、そして家族の壮大な物語を描いた本作は、第122回ザテレビジョン「ドラマアカデミー賞」で最優秀作品賞など5部門を受賞した。地上波放送終了後、初の無料配信となる。
なお、U-NEXTでは、今回の特集で配信するすべての作品を全話見放題で配信。「ママチャリ刑事」「埼玉のホスト」の2作品は、U-NEXTでの配信は初となる。（modelpress編集部）
＜配信中＞
「池袋ウエストゲートパーク」（2000年）
「特命！刑事どん亀」（2006年）
「監獄のお姫さま」（2017年）
＜8月30日（土）〜＞
「義務と演技」（1996年）
「聖者の行進」（1998年）
「オレンジデイズ」（2004年）
「ブラッディ･マンデイ シーズン1」（2008年）
「下町ロケット(2015)」（2015年）
「陸王」（2017年）
「中学聖日記」（2018年）
「G線上のあなたと私」（2019年）
「危険なビーナス」（2020年）
「Get Ready!」（2023年）
「海に眠るダイヤモンド」（2024年）
＜8月31日（日）〜＞
「チープラブ」（1999年）
「恋を何年休んでますか」（2001年）
「しあわせのシッポ」（2002年）
「ママの遺伝子」（2002年）
「ブラックジャックによろしく」（2003年）
「夫婦。」（2004年）
「女系家族」（2005年）
「恋の時間」（2005年）
「ペテロの葬列」（2014年）
「あなたのことはそれほど」（2017年）
「下町ロケット(2018)」（2018年）
「グッドワイフ」（2019年）
「私の家政夫ナギサさん」（2020年）
「18／40〜ふたりなら夢も恋も〜」（2023年）
＜9月1日（月）〜＞
「内田康夫サスペンス 浅見光彦 〜最終章〜」（2009年）
「ブラッディ･マンデイ シーズン2」（2010年）
＜9月3日（水）〜＞
「内田康夫サスペンス 浅見光彦シリーズ11 蜃気楼」（1998年）
「ガチバカ！」（2006年）
「地獄の沙汰もヨメ次第」（2007年）
「SCANDAL」（2008年）
「スイートモラトリアム」（2023年）
＜9月4日（木）〜＞
「内田康夫サスペンス 浅見光彦シリーズ14 後鳥羽伝説殺人事件」（2000年）
＜9月5日（金）〜＞
「独身生活」（1999年）
「内田康夫サスペンス 浅見光彦シリーズ15 志摩半島殺人事件」（2001年）
「高原へいらっしゃい（佐藤浩市主演）」（2003年）
「恋空」（2008年）
「ドラマ特別企画「LEADERS リーダーズ」」（2014年）
「階段下のゴッホ」（2022年）
＜9月6日（土）〜＞
「表参道高校合唱部!」（2015年）
「ブラザー・トラップ」（2023年）
＜9月7日（日）〜＞
「きのうの敵は今日も敵」（1995年）
「プリティガール」（2002年）
「ナポレオンの村」（2015年）
＜9月8日（月）〜＞
「内田康夫サスペンス 浅見光彦シリーズ16 坊っちゃん殺人事件」（2001年）
＜9月9日（火）〜＞
「内田康夫サスペンス 浅見光彦シリーズ17 鬼首殺人事件」（2002年）
＜9月10日（水）〜＞
「ひと夏のラブレター」（1995年）
「内田康夫サスペンス 浅見光彦シリーズ18 華の下にて」（2004年）
＜9月11日（木）〜＞
「内田康夫サスペンス 浅見光彦シリーズ19 長崎殺人事件」（2004年）
＜9月12日（金）〜＞
「塀の中の懲りない面々」（1987年）
「内田康夫サスペンス 浅見光彦シリーズ20 崇徳伝説殺人事件」（2005年）
＜9月13日（土）〜＞
「スペシャルドラマ「レッドクロス〜女たちの赤紙〜」」（2015年）
「埼玉のホスト」（2023年）
＜9月15日（月・祝）〜＞
「内田康夫サスペンス 浅見光彦シリーズ21 平家伝説殺人事件」（2005年）
＜9月16日（火）〜＞
「内田康夫サスペンス 浅見光彦シリーズ22 佐用姫伝説殺人事件」（2006年）
＜9月17日（水）〜＞
「内田康夫サスペンス 浅見光彦シリーズ23 藍色回廊殺人事件」（2007年）
＜9月18日（木）〜＞
「内田康夫サスペンス 浅見光彦シリーズ24 漂泊の楽人」（2007年）
＜9月19日（金）〜＞
「塀の中の懲りない面々 嵐の完結編」（1988年）
「恋愛内科25時」（2005年）
「涙そうそう〜この愛に生きて〜」（2005年）
「波の塔」（2006年）
「内田康夫サスペンス 浅見光彦シリーズ25 姫島殺人事件」（2008年）
「妻が夫をおくるとき（橋田壽賀子ドラマスペシャル）」（2012年）
「こうのとりのゆりかご〜「赤ちゃんポスト」の6年間と救われた92の命の未来〜」（2013年）
＜9月20日（土）〜＞
「恋を何年休んでますかスペシャル」（2002年）
「宮部みゆき原作「理由」」（2012年）
「宮部みゆき原作「スナーク狩り」」（2012年）
『ドラマ特別企画「がん消滅の罠〜完全寛解の謎〜」』（2018年）
＜9月21日（日）〜＞
「下町ロケット（新春ドラマ特別編）」（2019年）
＜9月22日（月）〜＞
「内田康夫サスペンス 浅見光彦シリーズ26 津和野殺人事件」（2008年）
＜9月23日（火・祝）〜＞
「内田康夫サスペンス 浅見光彦シリーズ27 斎王の葬列」（2009年）
＜9月24日（水）〜＞
「ママチャリ刑事」（1999年）
「内田康夫サスペンス 浅見光彦シリーズ28 高千穂伝説殺人事件」（2009年）
＜9月25日（木）〜＞
「内田康夫サスペンス 浅見光彦シリーズ30 化生の海」（2011年）
＜9月26日（金）〜＞
「塀の中の懲りない面々4」（1989年）
「内田康夫サスペンス 浅見光彦シリーズ31 箸墓幻想」（2012年）
「スペシャルドラマ「LEADERSII リーダーズII」」（2017年）
＜9月28日（日）〜＞
「さとうきび畑の唄」（2003年）
