家猫修行中の子猫ちゃん！ タワーからの着地やダンボールへのダイブを先住猫に受け止めてもらう

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『絶対不屈子猫、謎生物に喰われる危機』というねこかますさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

2023年1月までで50匹以上の猫を預かり、里親探しと送り出してきた我が家の子猫育成機関・白熱宇宙猫教室。 2023年春は群馬県某所から5匹の子猫兄妹を預かり、4匹が巣立ったものの成長が著しく遅れている末弟の櫂橙が居残り成長を見守る事になりました。

前足を少し浮かせた不思議な姿勢で座っているのは、投稿者のねこかますさんが保護預かり中の子猫の櫂橙（かいと）ちゃん。

前足を負傷しましたが無事に回復したところです。今では元気にタワーに登っては、着地の練習を繰り返しているのだとか。

櫂橙ちゃんがケガをしていた時期は師匠を務める先住猫の曉璘（しゃおりん）ちゃんも不調でした。

こちらもすっかり回復し、元気に寝転がって遊んでいます。オッドアイの瞳がキラキラと輝いていますね。

師匠を見習い、櫂橙ちゃんもひっくり返ってねこかますさんの手へじゃれついています。

そんな平和な景色のそばには、謎の生物が中から齧っているダンボール箱がありました。

どうやら櫂橙ちゃんもその正体が気になるようです。

狙いを見定めたのか外したのか、タワーから曉璘ちゃんの上へ思いっきりダイブ！ 怒らない曉璘ちゃん、エライ。さすが子猫担当に抜擢されるだけあります。

曉璘ちゃんを踏んづけた櫂橙ちゃんは、そのままダンボール箱をチェック。前足でカリカリしたり、のぞき込もうとしたり、齧ろうとしたりと好奇心を発揮。

謎の生物の正体はねこかますさん宅の主猫の麿白先生です。曉璘ちゃんの体調不良時から献身的に櫂橙ちゃんの面倒を看るようになりました。

そのため櫂橙ちゃんが箱の中へ飛び込んでくるとしっかりホールド。毛づくろいをはじめます。

逃げ場のない箱内で容赦なく注がれる愛情に「ミャーミャー」と悲鳴が。ねこかますさんが救出する事態になってしまいます。

激しい愛情を前に逃げ出した櫂橙ちゃんですが、へこたれないタイプ。ふたたび麿白先生のところへやって来て何やらよじ登っています。主猫としてそのやんちゃを受け止める麿白先生でした。

子猫のやんちゃ（物理）を受け止める先住猫たち。ほほえましい猫たちの関係に興味を持たれた方はどうぞ動画をご視聴ください。

視聴者のコメント