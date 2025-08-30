2025年8月20日、シャープは対話AIキャラクター『ポケとも』（オープン価格。メーカー直販サイト販売価格3万9600円（税込））を発表した。本商品は11月に販売予定なのだが、発表会では開発の背景や、愛されるキャラクター作りについて解説された。今回はシャープからの発表を踏まえ、筆者が実際に『ポケとも』に触れて感じた魅力について紹介していく。（はるまきもえ）

（参考：【写真】“手のひらサイズ”で愛らしい最新対話AIキャラクター『ポケとも』）

■“愛される”キャラクターを目指して

発表会には、通信事業本部本部長の中江優晃氏、通信事業本部モバイルソリューション事業統轄部統轄部長の景井美帆氏が登壇。『ポケとも』開発の背景について語った。シャープは2016年にモバイル型ロボット『RoBoHoN（ロボホン）』を発売。その開発技術を活かし、今回新たに『ポケとも』を開発したという。

『RoBoHoN（ロボホン）』発売時のキャッチコピーは「ココロ、動く電話。」となっており、電話やメールができる機能にくわえコミュニケーション機能が搭載されているロボットだったが、今回の『ポケとも』は「一緒にいると毎日がもっと楽しくなるポケットサイズのおともだち」がキャッチコピーである。いったいどんな部分にこだわったのか、詳しく見ていこう。

まずは見た目から。『ポケとも』第1弾はミーアキャットがモデルになっている。ミーアキャットにした理由について景井氏は、「集団行動をして生活をする動物で、社会性があるため」だと明かした。

『ポケとも』は、筆者が想像していたよりもずっと小さく、“手のひらサイズ”。身長はおよそ12センチで、タレ目で上目遣いなのがとても愛らしい。コンパクトなサイズだからこそ持ち運びがしやすく、どこへでも連れていけるのが魅力だ。一緒に長い時間を過ごすことで、自然と愛着も深まっていく。

近年はぬいぐるみを愛でる“ぬい活”も大流行しているが、ぬい活によく使われるこのクリアポーチにもすっぽりと収まるサイズ感だ。

小さいコップやバッグとの組み合わせも、ご覧の通り。約12センチというサイズ感は絶妙で、可愛くもあり小動物感もある。発表会では、さまざまなシチュエーションで生活する『ポケとも』が展示されていた。どこに置いても馴染むサイズ感と存在感があり、写真を撮る側にとっても思わず夢中になれる楽しさがある。

人間用の傘と並べて撮影すると、傘が驚くほど大きく見え、『ポケとも』の小ささが一層際立ち、ますます愛らしく感じられる。ちょっとした散歩に連れて行って、景色とともに楽しむことができるだろう。

ちなみに『ポケとも』のフサフサとした手触りは、フロッキー加工によるものである。子ども向けの人形などでよく使われている加工だが、本物の生き物に触れているような感覚があり、思わずそっと撫でたくなってしまう。

お着替え用の服や小物アイテムは、順次販売予定のようだ。『ポケとも』は優しい色合いなのでどんなお洋服も似合うし、季節やシチュエーションに合わせてお着替えをさせたら、より撮影も楽しくなりそうだ。

今回のターゲット層は20～30代女性のため、収入的にも小物や服などのアイテムを揃えやすいだろうし、SNSで「お迎え報告」「ぬい撮り」といったハッシュタグで映え写真を発信して楽しむこともできる。ロボットでありながら、ぬい活の文脈を最大限取り入れた商品なのではないだろうか。

■言語化しづらい“感情”を最新技術で理解

続いて、機能面を見ていこう。筆者が驚いたのは、“感情を蓄積する”という機能だ。たとえばオーナーが「仕事終わりのビールは最高！」や「〇〇の配信が楽しみ」といった気持ちを口にすると、『ポケとも』はそれをポジティブな感情として記憶する。そしてあとから、「いつもビールを楽しんでるよね」や「そろそろ〇〇の配信が始まるね」といったかたちで会話に反映してくれるのだ。

一緒に過ごす時間が長くなればなるほど、『ポケとも』のなかでオーナーの感情は蓄積されていく。子どものころから一緒に過ごしていたのであれば、大人になって「子どものころは〇〇だったよね」なんて会話も生まれるかもしれない。まさに人生のパートナーだ。

さらに驚いたのが、一緒に見た景色や場所も共有できる、ということだ。『ポケとも』の口のなかにはカメラが内蔵されており、「見てみて、この景色」などと声をかけると、カメラを起動して同じ景色を見てくれる。実際、発表会の場でも「たくさんの人がいるね。カメラもこっちを向いてて、緊張するね」と反応していた。

『ポケとも』にはGPSも搭載されており、一緒に行った場所も覚えててくれる。そのため、出先で「行きたいって言ってたところだね」という反応もしてくれる。過去を踏まえて会話を展開するところは、本当にリアルな友達のようだ。

『ポケとも』は感情を記憶するだけではなく、こちらが言ったことを理解して共感し、会話をしてくれる。これは「Empathy Intelligence（共感知性）」という技術になり、返答する際、オーナーのプロフィールや、天気、ニュースなどといった外部情報、過去の情報などいろんなものを踏まえて答えてくれるのだ。

景井氏は『RoBoHoN（ロボホン）』については「人間側が話す内容があまりなかった。何を話していいかわからないという点が課題だった」と明かした。だが今回の『ポケとも』は独自の「Empathy Intelligence（共感知性）」を搭載しているので、より人間側も話しやすくなり、会話のラリーもしやすくなるのではないだろうか。

『ポケとも』同士が出会うと、お互いが会話をする機能も搭載されており、自己紹介をしたり、一緒に歌ったり踊ったりする。ここで心配なのは、自分のプライベートを暴露されてしまうのではというところだが、そこは安心してほしい。『ポケとも』には顔認証機能があり、オーナー以外の人間にはプライベートなことは明かさないという設定になっている。ただ、連動しているアプリでどこまで情報を開示するかは設定できるので、自身の塩梅で『ポケとも』同士の会話も楽しむことができる。

また、顔認証機能によって、“見守り機能”的なことはできないようになっている。たとえば、お留守番中の子どもや、ひとり暮らしのおじいちゃんおばあちゃんの様子を、不在中に監視して教えてくれる、ということは顔認証機能によってできないようになっている。あくまで純粋な“お友達”という存在なのだ。

『ポケとも』はアプリ（495円/月）でも体験することができる。ロボットとアプリは記憶を共有しているので、いつどこでも一緒にいられる、という安心感がある。

また、アプリでは「ポケ日記」を確認することができ、オーナーとの1日の思い出が記録されている。上記で見守り機能はないと紹介したが、この「ポケ日記」を共有すれば大まかにその日何をしていたのかは把握できる。だが、日記は会話からオーナーの感情の揺れ動きに重点を置いて作成されているため、詳しい行動記録というわけではない。友達の『ポケとも』から見た、オーナーの思い出が日記となっているのだ。

私たちのことを理解し、ともに成長してくれる存在である『ポケとも』。感情はなかなか言葉にできない繊細なものだが、シャープの最新技術によってより深いところまで寄り添ってくれるAIキャラクターが実現した。

実際に触れてみて、見た目や機能面からも、より“愛されるキャラクター”へのこだわりを感じられた。オーナーから愛されることによって、会話が増え、よりこちらのことを理解し、さらに愛すべき存在となる。そういったサイクルの実現が、『RoBoHoN（ロボホン）』に比べて大きく変わったところだろう。

ロボットという領域を超え、人生を支えてくれるパートナーとして、今後は活躍してくれるかもしれない。

（文＝はるまきもえ）