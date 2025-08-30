人間椅子が、約2年ぶりとなる24枚目のオリジナルアルバム『まほろば』を11月19日にリリース。また、あわせてリリースを記念した全国ツアーの開催も発表となった。

本作には、全13曲を収録予定。CDジャケットやアートワークなどの詳細は今後発表される。アルバムのコンセプトについて、和嶋慎治は「人間椅子の音楽は、暗さ、重さを身上とするものですが、このような時代だからこそ、その中に一片の明るさ、可能性、未来への期待を込めたいと、今アルバムでは考えます。」とコメントしている。

全国ツアーは、全国9都市9公演で開催され、11月24日に和嶋と鈴木研一の地元である青森県弘前市での公演からスタートし、12月17日にZepp Haneda (TOKYO)でファイナルを迎える。チケット発売日なども今後発表予定だ。

・和嶋慎治による人間椅子NEWアルバム『まほろば』コンセプト

まほろば――「素晴らしい場所」「住みやすい場所」という意味の日本の古語。楽園。理想郷。古事記にも出てくる言葉――。世界は大きな転換期にある。そのことは、アルバム『苦楽』『色即是空』のコンセプトにおいても、述べたかと思います。そうして実際に、時代はますますきな臭く、不穏な空気が漂い出しています。具体的な我々の生活にしても、なかなか良くなる兆しはありません。我々は、ひいては世界は、どこに向かおうとしているのでしょうか。こうした時代にあって、アーティストは何をするべきなのでしょう。かつてのカウンターカルチャーの担い手たちの一部は、政治的発言を声高にしていました。しかしながら現今、ことに日本においては、いたずらに分断、対立を生むだけのように思えます。さりげなく警鐘を鳴らす？ 確かにひとつのやり方には違いありません。ですが、その作品に触れることによってただ憂鬱な気持ちになってしまうのでは、元も子もありません。人間は、明日を見なくては生きていけません。有り体にいうと、夢や希望です。素晴らしい世界がいつかきっと到来する、そう思わないでは生きていけないのが、ごく自然な人間の姿だと思います。人間椅子の音楽は、暗さ、重さを身上とするものですが、このような時代だからこそ、その中に一片の明るさ、可能性、未来への期待を込めたいと、今アルバムでは考えます。よってアルバムタイトルを、理想郷を表す『まほろば』にした次第です。数々の作品の題名になっている言葉ではありますが、人間椅子は日本語にこだわっているバンドです。日本の文化への尊敬、感謝、また存続を切望する意味でも、いにしえの日本語『まほろば』を、あえてタイトルとさせていただきました。今アルバムが、皆さまの何らかの慰めになれば幸いです。

