お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾さんが、2025年8月26日に公式YouTubeチャンネルを更新。「ワイハーでぶち上がり結婚式しちゃいました！」と題して、ハワイで行った結婚式の様子を公開した。

妻のウエディングドレス姿に感動「泣いちゃいそう」

24年5月1日放送のラジオ番組で4月に一般女性と結婚したことを報告し、11月に第一子の誕生を発表している藤森さん。二人がメイクアップし、衣装を着るところから本動画はスタートした。

妻の純白ドレス姿を見た藤森さんは、「すごーい！うわーきれい！泣いちゃいそう...めちゃくちゃいいじゃん」と感極まった様子。昨年生まれたばかりの第一子に「このあとパパとママは結婚式だからね」とパパの顔で語りかける姿も映された。

式には、相方の中田敦彦さんも参列。藤森さんは式を振り返ってこう語った。

「最高の一言に尽きますね。楽しかったし、（妻の）ミヅキが本当にきれいで、喜んでくれてたんで。よかったです。ご家族のみなさんもそうだし、まわりのお友達もね、あんなにみんな感動してくれるんだっていうくらい。こっちも感動させられました。みんなの人柄と、すてきな人間関係がすばらしい結婚式を作ってくれました。マジで一生心に残ります」

出産から半年後の結婚式...思い出を振り返る

さらに藤森さんは、結婚式当日のメイクをしている様子も公開。メイクさんから顔がむくんでいることを指摘されると、前日は深夜2時半まで眠れず、妻と話をしていたことを明かした。藤森さんは、出産、結婚式の準備など、けんかもしながら二人で乗り越えてきたことを妻と振り返ったという。

「出産してから半年での結婚式だったから、本当に奥さん大変だったと思うよ。体もまださ、体調が完全に回復する前だし、そんな中ね、俺が仕事で参加できないときとかも、本当によくやってくれて」

妻をねぎらい、幸せそうな様子の藤森さんに対し、コメント欄では「お似合いすぎます!!」「幸せそうな藤森さんを見られて、ほんの少しの寂しさはありますが、おめでとうの気持ちでいっぱいです」「あっちゃんとオリラジ揃ってるのもアツい」と祝福の声が寄せられた。