台風第１４号が発生しました。

【写真を見る】【台風情報】台風14号（ノンファ）発生 今後の進路と勢力を詳しく 気象庁発表

３０日９時、トンキン湾の

北緯１７度５５分、東経１０７度５５分において、

熱帯低気圧が台風第１４号になりました。

台風は１時間におよそ３０キロの速さで西北西へ進んでいます。

中心の気圧は９９６ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートルで

中心から半径２８０キロ以内では

風速１５メートル以上の強い風が吹いています。





台風の中心は、１２時間後の３０日２１時にはラオスの北緯１８度００分、東経１０４度５０分を中心とする半径７５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９９６ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルが予想されます。台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、２４時間後の３１日９時にはラオスの北緯１８度００分、東経１０１度３０分を中心とする半径１０５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は１００２ヘクトパスカルが予想されます。なお、台風や熱帯低気圧の中心が予報円に入る確率は７０％です。