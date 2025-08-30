【台風情報】台風14号（ノンファ）発生 今後の進路と勢力を詳しく 気象庁発表
台風第１４号が発生しました。
３０日９時、トンキン湾の
北緯１７度５５分、東経１０７度５５分において、
熱帯低気圧が台風第１４号になりました。
台風は１時間におよそ３０キロの速さで西北西へ進んでいます。
中心の気圧は９９６ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートルで
中心から半径２８０キロ以内では
風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
ラオスの
北緯１８度００分、東経１０４度５０分を中心とする
半径７５キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は９９６ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートルが予想されます。
台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、
２４時間後の３１日９時には
ラオスの
北緯１８度００分、東経１０１度３０分を中心とする
半径１０５キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は１００２ヘクトパスカルが予想されます。
なお、台風や熱帯低気圧の中心が予報円に入る確率は７０％です。