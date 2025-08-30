『国宝』が興収110億円超のウラで…“評判は双璧”だった『かくしか』惨敗で永野芽郁の復帰に暗雲

173億円『踊る大捜査線』にどこまで迫るか

日本映画界が沸いている。

俳優・吉沢亮（31）が主演する映画『国宝』が公開77日目で興行収入110億円超えを記録。観客動員数は782万を突破した。

実写の邦画では1983年に公開された『南極物語』を抜いて歴代２位に。１位『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』（‛03年）の173億円にどこまで迫れるかが注目されている。

「たとえ少数でも見てくれた方の人生に寄り添うような心から大切に思ってもらえるような映画にしたいという思いでこの作品に参加しました。こんなにも沢山の方に愛していただき、感謝しかございません」

と主演を務めた吉沢はコメントしている。

『国宝』は吉田修一氏の同名小説が原作。任侠の一門に生まれた吉沢演じる主人公の喜久雄は、抗争によって父親を亡くした後、上方歌舞伎の名門の当主・花井半二郎に引き取られ、歌舞伎の世界へ飛び込む。監督は『フラガール』の李相日氏が務めた。

元『東京スポーツ新聞社』文化社会部部長で現在も日本映画ペンクラブ会員である阪本良氏は、

「前評判も高く30億円くらいのヒット作になるとは思っていましたが、まさか歴代１位に迫るような国民的メガヒットになるとは誰も想像していなかったでしょう。ヒットした理由のひとつは、主演の吉沢と横浜流星（28）が１年半もかけて歌舞伎の稽古を重ね、市川團十郎をはじめとする本物の歌舞伎役者が賞賛するほどの舞踊や演技を披露できたこと。もうひとつは、吉沢と横浜の立場が二転三転するストーリーの面白さが、幅広い層にウケたということでしょう」

とヒットの理由を分析する。

影を落とす田中圭との不倫騒動

一方、下馬評では『国宝』と双璧の前評価だった永野芽郁（25）主演の『かくかくしかじか』は、いつの間にか埋没してしまった。

同作は、東村アキコ氏の同名自伝漫画の実写映画。漫画家を夢見る女子高生・明子（永野）と、竹刀片手にスパルタ指導する絵画教師・日高先生（大泉洋）との９年間の日々が描かれた。５月16日に全国公開され、公開３日間で1.7億円の興収を記録し「実写邦画１位の好スタート」と報じられたが、７月28日時点で興行収入８億7700万円、観客動員数66.4万人と伸び悩んでいた。映画関係者は

「豪華キャストに加え、プロモーション費用も億単位かかっている。この規模の映画なら興収20億円が最低ラインだと思う。それが７月末時点で10億円に届くか届かないかというのは期待外れと言っていい。そもそも封切り３日で1.7億円というのも、そこまで威張れる数字ではなく、業界では『ヤバイんじゃないか……』という声が多かった。口コミでどんどん拡大していった『国宝』とは全く違った」

と話す。

作品自体は「泣ける」「感動した」と高評価なのに、『国宝』とは興収で10倍以上の差がついた。原因として挙げられるのは、言うまでもなく公開直前に判明した永野と俳優・田中圭（41）の不倫疑惑報道だろう。

これは『週刊文春』（５月１日・８日合併号）が報じたもので、永野が酔った田中を自宅マンションに招き入れる描写や、２人のモノと思しきプライベート写真やLINE記録が流出。ともに「先輩後輩の間柄」と不倫関係を否定しているが、それぞれ抱えていたテレビCMは非公開になった。スポーツ紙芸能担当記者が明かす。

「永野さんはTBS系ドラマ『キャスター』のクランクアップ後、金髪にイメチェンして日本を離れたと報じられました。田中さんもお忍びでポーカーの国際大会に出場したことが判明。つい最近もスペインの大会に参加していましたね。こうした“開き直り”とも取れる２人の行動に疑問を感じている人は多いと思います」

永野は７月28日にカナダ・モントリオールで開催された『第29回ファンタジア国際映画祭』に原作者の東村アキコ氏とサプライズ登壇し話題となったが、同作の追い風にはならず。首都圏の公開はすでに終了し、現在上映されているのは、宮崎県内の１館、それも１日１回となっている。

「『国宝』とまではいかなくとも、不倫疑惑をモノともせずにヒットしていれば、永野さんの評価も改められたはず。本人は今後も女優業に邁進していきたいようですが、大作だった『かくしか』で結果を残せなかったのは、やはり厳しい。これまでのようにはいかないでしょう」

とは前出のスポーツ紙記者。永野の復帰には暗雲が垂れ込めている――。