8月27日（水）放送の『森香澄の全部嘘テレビ』（テレビ朝日系列）で、森香澄が自身の学生時代にいじめを受けた経験を明かし、共演者たちに驚きと共感をもたらした。

【映像】森香澄が受けたいじめ

この日の番組は「保健室の香澄先生」を舞台に、芸人たちが集まり武勇伝を披露するトーク企画。トークの流れから、大崎が「先生は女子同士で喧嘩したことは？」と質問すると、森は「いじめられてたから…学生の時。中学生ぐらいの時はなんか順番で回ってくる」と、当時のつらい思い出を語った。

森によれば、いじめはグループ内で順番に回るようなもので、その中で「私だけわからない言語が生まれてて」と、自分だけ理解できない暗号のような言語を作られていたという。一度は主犯格の女の子に「いい加減にして！」と勇気を出して訴えたが、返ってきたのはまたしても意味不明なその言語。「みんなが笑っているけど私は理解できない。それが何言ってるかわかんないから」と、疎外感をリアルに振り返った。

共演したジャンボたかおや大崎も「すごい勇気だよ先生」「ダントツかっこいいよ」と森の勇気を称賛し、スタジオには共感と温かい空気が広がっていた。