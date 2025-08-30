¾®ÎÓÃ£Íº¤µ¤ó»àµî¡¡¹Í¸Å³Ø¼Ô
¡¡ÆìÊ¸»þÂå¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¹ñ³Ø±¡ÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ç¹Í¸Å³Ø¼Ô¤Î¾®ÎÓÃ£Íº¡Ê¤³¤Ð¤ä¤·¡¦¤¿¤Ä¤ª¡Ë¤µ¤ó¤¬22Æü¸á¸å3»þ9Ê¬¡¢´ÎÂ¡¤¬¤ó¤Î¤¿¤áÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àµî¤·¤¿¡£87ºÐ¡£¿·³ã¸©½Ð¿È¡£Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¸²½Ä£¤ÎÊ¸²½ºâÄ´ºº´±¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤¿¡£ÅÚ´ï¤äÅÚ¶ö¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤«¤éÆìÊ¸¿Í¤ÎË¤«¤ÊÀº¿ÀÀ¤³¦¤òÆÉ¤ß²ò¤¡¢Â¿ÍÍ¤Ç·×²èÅª¤Ê¿©ÍøÍÑ¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤ÆìÊ¸¿ÍÁü¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡2000Ç¯¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿µìÀÐ´ïÈ¯·¡ÙÔÂ¤ÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¹Í¸Å³Ø¶¨²ñ¤ÎÄ´ºº¸¦µæÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤È¤·¤Æ¸¡¾Ú¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£ÆìÊ¸Ê¸²½¤Î³¤³°¤Ø¤ÎÈ¯¿®¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢23Ç¯¤ËÊÆ·Ý½Ñ²Ê³Ø¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î²ñ°÷¤ËÁª½Ð¡£¿·³ã¸©Î©Îò»ËÇîÊª´ÛÌ¾ÍÀ´ÛÄ¹¡£