

BE:FIRST / Secret garden -Dance Practice-サムネイル

7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、BMSGが主催するボーイズグループオーディション『THE LAST PIECE』課題曲としても話題の最新曲「Secret Garden」のDance Practice映像をYouTubeで公開した。

【動画】公開されたBE:FIRST「Secret Garden」のDance Practice映像

新曲「Secret Garden」は、2010年代R&Bをルーツに持つ彼らが、そのサウンドを現代的に昇華させたトラックの上で、恋愛をメタファーに、音楽へのリスペクトと深い愛情を歌い上げた、渾身のR&Bチューン。なお今作は、LAでのコライトキャンプにて制作されたうちの一曲。

2度のグラミー賞ノミネート経験を持つロサンゼルスを拠点に活動するソングライター／プロデューサー／アーティストDavid Arkwright、時代を超えるソウルフルな楽曲で注目されているロサンゼルス出身のシンガー／ソングライター／プロデューサーMishon Ratliff、グラミー賞ノミネート経験を持つソングライター／マルチインストゥルメンタリスト／プロデューサーBen Samamaを迎え作成された意欲作。

公開されたDance Practice映像では、メンバーのSOTAと、SOTAとも親交がある世界的ダンサーJulian DeGuzmanが手がける玄人感のあるコレオグラフを定点で楽しむことができる。質感とグルーヴがたまらないと多くの反響を集めているBE:FIRSTのさらに洗練されたパフォーマンスとなっている。

さらに「Secret Garden」はBMSGが主催する3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT「THE LAST PIECE」課題曲としても起用されている。