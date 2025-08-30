韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第7話にて、ジャンジアハオが圧倒的な実力とビジュアルで存在感を見せた。

【映像】「脚長！」ビジュアル・実力ともに最強練習生のセクシーステージ

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

全く軸のぶれないダンス「すごくセクシー！」

23歳のジャンジアハオは、練習生が選ぶビジュアルセンター候補者6人に選出されたこともあるほど端正な顔立ちの練習生。最も自信のあるポジションに分かれて対決する「階級争奪ポジションバトル」では、振付創作を練習生が担当するダンスポジションでEve「Tambourine」チームに所属している。

「Tambourine」チームでは、有名振付師として活動し、名だたるK-POPアーティストの振付を手がけてきたユメキが振付創作と練習をリード。ジアハオは学ランのような衣装を着て、本番のステージに現れた。序盤から軸のぶれないダンスを展開していくジアハオ。自分がセンターに立つパートでは自信にあふれた表情やセクシーな雰囲気を放ち、完璧にビートに乗った動きで視線を引き込んだ。手足をダイナミックに動かすたびに、ウエストがセクシーにちらりと覗く。

また別のパートで見事なウェーブを見せると、控え室で見守る練習生たちから「ワー！」と大歓声が起こる。5年半におよぶ練習生期間で培った経験を存分に活かした圧巻のダンスに、マスターからも「ハオ、すごくセクシー！」「ジアハオはすごかった。表情も行きすぎず、抜かりない感じで」と絶賛の声が起こった。

視聴者からも「かっこいい」「マジデビューしてくれ」「ハオやばい」「これは恋する」「ジアハオ見つかって嬉しい「オラつきヤバイ」「ジアハオ顔強すぎやろ」「時代がジアハオに追いついた」「ジアハオ美しかった」と、ジアハオに言及するコメントが相次いでいた。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）