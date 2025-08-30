ベトナムが今年、人工島を建設したという南シナ海のランズダウン礁の衛星画像/CSIS/AMTI/Maxar/Airbus

（ＣＮＮ）米シンクタンク、戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）傘下のアジア海洋透明性イニシアチブ（ＡＭＴＩ）の最新報告書によると、ベトナムは南シナ海での人工島建設を急速に進めている。その面積は間もなく、中国がスプラトリー（南沙）諸島で自国のものと主張する範囲を上回る公算が大きい。同諸島は戦略的に重要で、複数の国が領有権を争っている。

ＡＭＴＩの報告書は、ベトナム政府が２０２５年初頭から南シナ海南東の島嶼（とうしょ）部において、自国が支配する八つの地形の浚渫（しゅんせつ）と面積拡大を進めていると述べている。報告書は米衛星画像大手マクサー・テクノロジーズとプラネット・ラブズの衛星画像に基づいている。

米中央情報局（ＣＩＡ）の「ザ・ワールド・ファクトブック」によれば、スプラトリー諸島は１００以上の小島や岩礁で構成されており、中国、ベトナム、台湾が全域の領有権を主張。フィリピン、マレーシア、ブルネイも一部の領有権を主張している。

南シナ海は、年間数兆ドル規模の世界貿易が行き交う３１０万平方キロの海域。中国はそのほぼ全域を自国の領域と主張している。その根拠は同国が設定した境界線、いわゆる「九段線」だが、ハーグの常設仲裁裁判所は既にこの線に法的根拠がないとの判決を下している。

ベトナムの主張は中国ほど声高ではなく、これまでの埋め立て活動もそれほど野心的ではなかった。

ＡＭＴＩによると、現在人工島建設が本格化しているサンゴ礁の一部は、長い間小さなトーチカのみによって守られてきた。具体的にはアリソン礁、コリンズ礁、イースト礁、ランズダウン礁、ペトリー礁などだ。また、以前の埋め立てで造成されたアンバン島、グリアソン礁、ウェスト礁の三つの地形にも新たな陸地が造成されていると、ＡＭＴＩの報告書は述べている。

ＡＭＴＩは「スプラトリー諸島にあるベトナムが占拠していた２１カ所の岩礁と干潮高地はすべて、人工の土地を含むように拡大された」と指摘。今回の八つの新たな人工島埋め立てにより、ベトナムが中国の人工島建設規模を上回ることはほぼ確実になったと示唆した。

ＡＭＴＩによると、ベトナムが管理する２１の人工島に対し、中国は七つの人工島しか管理していない。

一方、ベトナムが管理する別の七つの人工島では埋め立て工事がほぼ完了。弾薬庫を含む軍事関連施設が既に建設されたか、現在建設中だと報告書は述べている。

この新たな報告書は、南シナ海の領有権をめぐって中国とフィリピンの間で緊張が高まる中で発表された。