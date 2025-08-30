走る、守る、充電する。すべてが揃った一台【べセロ】のスーツケースがAmazonに登場中‼
移動時間を、もっと自由に。旅の質を変える設計【べセロ】のスーツケースがAmazonに登場!
べセロのスーツケースは、移動の快適さと収納力を追求した、多機能スーツケース。3段階調節が可能なアルミニウム合金製の伸縮ハンドルを搭載し、身長や状況に応じて高さを調整できる。握りやすく滑り止め加工が施されており、長時間の使用でも快適に持ち運べる。
底部には360度回転する双輪キャスターを採用。静音設計で、狭い通路や混雑した場所でもスムーズに方向転換が可能。耐摩耗性に優れ、石畳のような凹凸のある道でも安定した走行を実現する。
セキュリティ面では、TSA対応の3桁ダイヤル式ロックを装備。空港での検査も鍵をかけたまま受けられ、アメリカ旅行にも安心して使用できる。ロックの配置も使いやすく、盗難防止にも効果的。
背面には折りたたみ式のカップホルダーとUSB充電ポートを内蔵。モバイルバッテリーを収納すれば、移動中でもスマートフォンやタブレットの充電が可能。長時間の移動や空港での待ち時間も快適に過ごせる。
内部は仕切りポケットやメッシュポケットを多数備え、衣類や小物を整理整頓して収納可能。側面には取り外し可能なフックが付いており、傘やショッピングバッグなどを掛けて持ち運べる。内装には耐水素材を使用し、汚れや湿気にも強く、荷物を清潔に保つ。旅の質を高める、機能性と快適性を兼ね備えたスーツケース。
