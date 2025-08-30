フルークフォレストは、車両配線を必要としない「コンパクトドライブレコーダー」と「バックアップ電源（DRB-24B）」のセットを、クラウドファンディングサイト「Makuake」にて、2025年10月24日まで先行割引販売している。

【こちらも】セルスター、新型取締機に対応のミラー型レーダー探知機を発売

ドライブレコーダーは、交通事故やトラブル時の記録装置として普及が進み、いまや多くのドライバーにとって必需品となっている。

一方で一般的なドライブレコーダーは、走行中の映像記録には対応できても、駐車中はバッテリー容量不足のため動作しない場合が多い。また車両バッテリーを利用して駐車監視を行うと、バッテリー上がりを引き起こすリスクもある。

こうした課題に対応するのが、バックアップ電源「DRB-24B」である。車両バッテリーを使わずにドライブレコーダーを稼働させ、駐車監視を可能にする外部電源だ。

コンパクトドライブレコーダーと組み合わせることで、フル充電時には最大61時間の連続録画、振動検知モードでは最長1150時間の監視を実現。長時間駐車する場面でも安心できる仕様となっている。

設置も容易で、車両への配線工事は不要なため、ユーザー自身で取り付け可能。

ドライブレコーダーは、ルームミラー裏に設置できるコンパクト設計で、車内の景観や視界を妨げない。

さらに無駄な機能を省いたシンプル設計により、低消費電力を実現。発熱も抑えられており、直射日光が当たる夏場の高温環境でも安定して動作する耐久性を備えている。

駐車監視モードは、「常時録画」と「振動検知」の2種類を選択でき、状況に応じて使い分けが可能だ。バッテリーが切れた場合も取り外して家庭用コンセントで充電できるため、利便性も高い。