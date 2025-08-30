なんか老け見え → 解決にはコレ！？【40・50代】に「外ハネボブ」が推せる♡

髪型のせいか、最近ちょっと疲れて見える……。そんな風に感じたら、髪の動きやフォルムを見直してみて。外ハネをうまく取り入れることで輪郭や髪全体の印象がぐっと引き締まり、自然な若々しさにつながるかも。今回は人気美容師さんのInstagram投稿から、40・50代の髪悩みに寄り添う外ハネボブをご紹介します。

くびれ感が絶妙◎ メリハリ引き立つ王道外ハネボブ

トップは自然に内巻き、ベースは外ハネで引き締めた、バランスの良いレイヤーボブ。カラーはまろやかなブラウンで全体を柔らかくまとめつつ、自然な丸みを残しているため、全体に立体感が生まれています。ナチュラルな毛流れで仕上げたくびれシルエットも、上品な印象を引き出してくれました。

ツヤと透明感で軽やかさをまとう

ベージュ系の色味とゆったりしたレイヤーが印象的な長めボブ。毛先は外ハネ、トップは内巻きというシンプルなスタイリングでも、自然な動きとツヤ感が出せるのが魅力です。作り込んでいないのにこなれて見える絶妙なバランスが、落ち着いた大人っぽさを醸し出します。

ふんわり外ハネボブで大人可愛く

顎ラインのくびれボブに、柔らかなピンクグレージュをかけ合わせた、ほどよく甘さのあるデザイン。顔まわりにも動きを加えることで、輪郭をやさしくカバーしながら、毛先の外ハネで軽やかなニュアンスを演出。華やかさと柔らかさを両立した、ナチュラルフェミニンなスタイルです。

軽さもまとまりもどちらも欲しいなら

たっぷりレイヤーで軽やかさを出しながらも、トップに長さを残しているので、広がりすぎずまとまりも良好。ベースの外ハネで自然なくびれシルエットをつくり、シンプルながらも洗練された雰囲気にまとまっています。軽快だけど落ち着いて見える、そんな印象の外ハネボブです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@yussy3様、@shoki______hair様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里