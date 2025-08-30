お笑いタレント・東野幸治（58）が29日深夜放送のABCラジオ「東野幸治のホンモノラジオ」で、世界No.1フーディーが認める芸能界イチの美食家を明かした。

東野は8月23日放送のNHK「ステータス」で、おいしい食事を求めて世界中の名店を飛び回り、自腹で食べ忖度（そんたく）なしに評価する“フーディー”として、世界No.1を誇る浜田岳史氏と共演。東野は、浜田氏に「グルメタレントいっぱいいますけど、誰が1位ですか？」と、“芸能界の最高峰フーディー”を問うたという。

浜田氏の返答について、東野は「即答よ」と回想し、「寺門ジモン！何なら、寺門ジモンをちょっと尊敬してるって」と驚きを込めた。「何かふに落ちないですね」と言う桂三度に、東野は「俺もふに落ちへんねん。でも、あの人（ジモン）の容姿、しゃべる熱量、コメントがアカンだけで、舌だけはもう凄いのよ。そうなのよ！俺、一時、一緒に行くのがイヤで、ジモンさんにおいしい店だけ聞いて行ってたもん、ジモン連れて行かんと」と明かし、笑わせた。

「今回、浜田さんはテレビ出演するにあたってジモンさんに相談するくらい、ちゃんとリスペクトしてるねん」といい、「実はほんまに凄いのよ、寺門ジモン。顔、雰囲気、熱量、フォルム、しゃべり、言葉のチョイスすべて間違ってるよ。人柄も、スタッフからの評判も悪いのよ。でも舌だけが特化してる。あの人の言うことは間違いじゃないのよ」と繰り返し、三度は大笑いだった。