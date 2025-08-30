『キミプリ』闇のカプセルに閉じ込められたメロロン 「キズナのリボン」本がカギ？第30話あらすじ＆場面カット
人気アニメ『プリキュア』シリーズの第22作目『キミとアイドルプリキュア♪』（キミプリ ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）第30話「プリキュア！キラッキラン・フォー・ユー！」のあらすじ＆先行場面カットが公開された。
【画像】まじか！新展開 カギを握る本…公開された『キミプリ』場面カット
31日放送の第30話は、伝説のハートキラリロックの力で闇のカプセルに閉じ込められてしまったメロロン（声：花井美春）。田中の家に集まったうた（声：松岡美里）たちはピカリーネを通信で呼び出し、メロロンがハートキラリロックに封印した「いちばん大切なもの」について聞く。
そのなかで、キラキランドには「世界に闇の兆しがあらわれたとき、闇を知る者が伝説のハートキラリロックと共に生まれる」という言い伝えがあり、その言い伝えの通りに生まれたのがメロロンだという。
ピカリーネにもメロロンを助けだす方法はわからないままだったが、メロロンを助けようと諦めないうたたち。そこでなな（声：高橋ミナミ）は、図書館でメロロンが読んでいた『キズナのリボン』という本をみんなに紹介する。
『キミとアイドルプリキュア♪』のテーマはアイドルで、歌うことが大好きな咲良うたが、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】と出会い、キラキラを奪われた人々を救うストーリー。「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」と、アイドルになったプリキュアたちが“歌って踊ってファンサして”、敵である【チョッキリ団】のボス【ダークイーネ】と戦っていく。
