　映画『国宝』の大ヒットを記念して、主題歌「Luminance」のスペシャルミュージックビデオが、ソニーミュージックのオフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。

　吉沢亮が主演を務め、横浜流星が共演する映画『国宝』は、興行邦画実写作品としては22年ぶりに興行収入100億円を突破。社会現象とも呼ばれる盛り上がりを見せている。

　主題歌「Luminance」は、映画の音楽を手がけた原摩利彦が作曲・編曲を担当し、作詞には坂本美雨が参加。King Gnuの井口理が歌唱を担当しており、「特別な誰かの人生に喝采を送りたい」という制作陣の強い想いに応える形での参加となった。透き通る歌声と魂の高揚を感じさせるサウンドで映画を彩っている。

　今回公開されたスペシャルミュージックビデオは、美しい楽曲にのせて、劇場での感動を呼び起こす映像に仕上がっている。