大人の英語文法クイズ 第6回 【レベル2】次の空欄に入る単語はどれでしょう?
●答えはどれでしょう?
英語を話す・書く上で欠かせないのが文法力です。そこで、基礎力を楽しくチェックできる「穴埋めクイズ」を用意しました。実際の会話やビジネスでも役立つ内容なので、英語力に自信がある人も、ちょっと不安な人もぜひチャレンジしてみて!
今回は、TOEIC Programを展開する「国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC)」協力のもと、3択のクイズ形式にしてお届けしていきます。
あなたのレベルはどれくらい!?
○■答えはどれでしょう?
空欄に入る単語は、次のうちどれでしょう?
Guest speaker Joyce Medellin will give a public ________ on career advancement at 2:00 P.M. on December 18.
A. talking
B. talk
C. talks
D. talked
答えはどーれだ!
――正解は次のページで!
●正解はこちら!
○【答え】(B) talk
答えはどーれだ!
空所の前にa publicという不定冠詞と形容詞があるので、単数形の名詞である(B)talk「講演」が正解となります。
そのほかの選択肢も見ていきましょう。
(A)動名詞、(C) 三人称単数現在形、(D)過去形、過去分詞。いずれもa publicには続きません。
【訳】
Guest speaker Joyce Medellin will give a public talk on career advancement at 2:00 P.M. on December 18.
来賓講演者のJoyce Medellinはキャリアアップに関する公開講演を12月18日午後2時に行う予定です。
いかがでしたか? 英語に関する新しい知識をゲットしてみてください。それでは次回をお楽しみに!!
○【協力】一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC: The Institute for International Business Communication)
「人と企業の国際化の推進」を基本理念とし、1986年に設立。「グローバルビジネスにおける円滑なコミュニケーションの促進」をミッションとし、国内外の関係機関と連携しながらTOEIC(R) Programおよびグローバル人材育成プログラムを展開している。
