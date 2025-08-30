【ファミマ】でみーーーっけ♡「新作バーアイス」が夏のおやつにぴったり！

まだまだ暑い日が続く中、ひんやりおやつの需要は増すばかり。そんな今こそチェックしておきたいのが、【FamilyMart（ファミリーマート）】から登場した新作バーアイスたち。味や食感の個性もさまざまで、冷凍庫に常備しておきたくなるラインナップ！ 本記事では、それぞれの魅力と特徴をじっくりご紹介します。

スモア風味がクセになる！「アンデイコ アイスモア アイスバー」

「アンデイコ アイスモア アイスバー」は、ファミマで先行発売されているスモア風アイス。チョコレートコーティングとバニラアイスを組み合わせたシンプルな構成だからこそ、万人の人気を集めそう！「スイーツ好き」の@nyancoromochi_sweets_blogさんによれば、「翌日には最寄りのファミマでは完売してました」とのことで、注目度の高さがうかがえます。

爽やか & ザクザク好きに！「明治 ザクット チョコミント」

ファミマ限定で登場した「明治 ザクット チョコミント」は、ミントアイスとチョコの組み合わせにザクザクとしたクッキーがアクセントを添える1本。「ミキアイス」こと@miki__iceさんによると、「どこを食べても“ザクッ”とした食感が楽しめます」とのこと。食感の楽しさと清涼感のバランスが魅力のアイスバーです。

果実の酸味 × 小豆の甘みが楽しい「セイカ食品 南国白くまバー」

練乳味のアイスに、みかん・ゴールデンパイン・黄桃・あずきなどをミックスした「セイカ食品 南国白くまバー」は、ファミマ限定のフルーツ系アイス。@miki__iceさんは、「甘ったるくなくて、程よいすっきり感」とコメントしており、暑い日にも食べやすい工夫が感じられます。フルーツの爽やかさと小豆のまろやかさが重なった、期待値の高い1本です。

バナナ風味とチョコのザク感が好相性！「明治 ザクット チョコバナナ味」

「明治 ザクット チョコバナナ味」は、バナナ味アイスにザクザクのチョコクッキーをマーブル状に混ぜ込んだアイスバー。@miki__iceさんは「バナナ味のお菓子」と表現し、「後味すっきりめで食べやすいのと、ややビターなチョコとの相性は◎」とコメントしています。バナナ味スイーツの懐かしさと、チョコのほろ苦さを気軽に楽しめる一本です。

