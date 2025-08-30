ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡¢ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ²Ä·è¤Ø¡¡³ØÎòÌäÂê¤Ç°ËÅì»ÔµÄ²ñ¡¢Íè·î1Æü
¡¡ÀÅ²¬¸©°ËÅì»ÔµÄ²ñ¤Ï30Æü¤ÎµÄ²ñ±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢³ØÎòº¾¾Î¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤ò9·îÄêÎãµÄ²ñ¤Î½éÆü¤È¤Ê¤ëÍè·î1Æü¤ËºÎ·è¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£µÄ°÷19¿ÍÁ´°÷¤¬Äó½Ð¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ä·è¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£5·î29Æü½¢Ç¤¤«¤éÌó3¥«·î¤ÇÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¡£
¡¡ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤Ï¡¢³ØÎòÌäÂê¤òÄ´ºº¤¹¤ë»ÔµÄ²ñ¤ÎÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÊÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤òµñÈÝ¤·¡¢¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¡×¤È¤µ¤ì¤ë½ñÎà¤ÎÄó½Ð¤òµñ¤ó¤À¤³¤È¤Ê¤É¤¬Ë¡Îá°ãÈ¿¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤·¡Ö»ÔÄ¹¤È¤·¤ÆÉÔÅ¬³Ê¤Ç¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡7·î¤Ë¼¿¦¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Å±²ó¤·¤¿¸ÀÆ°¤Ê¤É¤¬¡ÖÂ¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¡¢»ÔÀ¯¤òº®Íð¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÕÇ¤¤Ï½ÅÂç¤Ç¸À¸ìÆ»ÃÇ¤Ç¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡°Ñ°÷²ñ¤Ç»ÍµÜÏÂÉ§µÄ°÷¤Ï¡Ö»ÔÀ¯¤Îº®Íð¤¬Â³¤¯¾õ¶·¤Ï¡¢É¬¤º¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÎÏ¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÄó°ÆÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡»ÔµÄ²ñ¤ÏÍè·î1Æü¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤òÃÏÊý¼«¼£Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç·º»ö¹ðÈ¯¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤Î²Ä·è¤ÏÁ´µÄ°÷¤Î3Ê¬¤Î2°Ê¾å¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢4Ê¬¤Î3°Ê¾å¤Î»¿À®¤¬É¬Í×¡£