¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡ÙKing ¡õ Prince±ÊÀ¥Î÷¡¢¡È´¶¤¸¤ë²Ö²Ð¡É¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¡¡»ëÄ°³Ð¾ã¤¬¤¤¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¶¨ÎÏ
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¡Ê8·î30Æü¡¢31Æü¡Ë¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡¢±ÊÀ¥Î÷¡ÊKing ¡õ Prince¡Ë¤Î´ë²èÆâÍÆ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈµÄÏÀ¤·¤Æ¡ÄÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤Å¤¯¤ê¤ËÎå¤à±ÊÀ¥Î÷
¡¡±ÊÀ¥¤Ï¡¢²Æ¤ÎÌë¶õ¤Ë¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¤Ê²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¡£¾ã¤¬¤¤¤ò¤â¤Ä¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²Ö²Ð¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¤ä¸ä³Ú¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤à¤Ë¤Ï¡¢ÊÉ¤¬¤¢¤ë¡£²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¢¤ëÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤Î´¶Æ°¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢±ÊÀ¥¤Ï»ë³ÐÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤ÈÄ°³ÐÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤òË¬Ìä¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë²Ö²ÐÂç²ñ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡ª¤É¤ó¤Ê²Ö²Ð¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤á¤½¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£
¡¡»ë³Ð¤Ë¾ã¤¬¤¤¤ò¤â¤Ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï±ÊÀ¥¤Ë¡ÖÌë¶õ¤ÈÆ±²½¤·¤ä¤¹¤¤ÀÄ¤ä»ç¤Î´¨¿§·Ï¤Î²Ö²Ð¤Ï¸«¤¨¤Å¤é¤¤¡×¡Ö»ëÌî¤¬Á´ÂÎÅª¤Ë¶¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤ÎÈ¾Ê¬¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢µ¤»ý¤Á¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä°³Ð¤Ë¾ã¤¬¤¤¤ò¤â¤Ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡ÖÄã¤¤²»¤À¤È¤½¤ó¤Ê¤ËÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÏÄã¤¤²»¤Î¤Û¤¦¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì²Ö²Ð¤Î¸«¤¨Êý¤âÊ¹¤³¤¨Êý¤â°ã¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤¿¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿±ÊÀ¥¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¼«¿È¤â¡¢King ¡õ Prince¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤È²»³Ú¤Î´ë²è¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤É¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÄó°Æ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤éÍýÁÛ¤Î²Ö²Ð¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤òÊ¹¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ´¤È´õË¾¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡Ö´¶¤¸¤ë²Ö²ÐÂç²ñ¡×¡£±ÊÀ¥¤Ï¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¤µ¤é¤ËÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²Ö²Ð¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤ë¡£
¡¡¶Ã¤¤ÎºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤È¡¢²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤ÇÌ´¤òÆÏ¤±Â³¤±¤ë±ÊÀ¥¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´õË¾¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¤ë²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤¬¡¢¤¤ç¤¦30ÆüÌë¤Ë³«±é¤¹¤ë¡£King ¡õ Prince¤Î¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡×¤Ë¤Î¤»¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡1978Ç¯¤«¤éÂ³¤¯Æ±ÈÖÁÈ¤Îº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¡£Åìµþ¡¦¹ñµ»´Û¤Ê¤É¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ê¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡Ë¡¢±©Ä»¿µ°ì¡¢¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Áí¹ç»Ê²ñ¡¢King ¡õ Prince¡¢»ÖÂº½ß¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢¤ä¤¹»Ò¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
