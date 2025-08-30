¡Ö±§Ãè°ì²Ä°¦¤¤¡×Âîµå³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤Ë¹ßÎ×¡¡¥ï¥ó¥Ð¥ó»Ïµå¼°¤Ç¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡×¤Ë¡¡ÏÂµí¤ò´®Ç½¤¹¤ëÉ½¾ð¤âÏÃÂê
29Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡¦³ÚÅ·Àï¤Ç»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿ÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¸µÂîµå½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢¸ÞÎØ3Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ë¤Î¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡ÉÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó¤¬8·î29Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¤Ë¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥íÌîµå¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡¦³ÚÅ·Àï¤Ç»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡Û¤Û¤Ü¤Û¤Ü¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡ªÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó¤Î»Ïµå¼°Åê¹Æ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡ÅöÆü¤Ï¡ÖJAÁ´ÇÀ¡ßÆüËÜ¥Ï¥à¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡¡°ìµåµíº²¡ªÏÂµí¥Ê¥¤¥¿¡¼¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Á´ÇÀ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ÎÀÐÀî¤µ¤ó¤¬»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿¡£ÂîµåÆ±ÍÍ¤Ë¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º¸±¦¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÏÀµ³Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤µ¤ó¤Ï¡ÖWagyu¡×¤Î¥í¥´¤ÈÇØÈÖ¹æ¡Ö09¡Ê¤ï¤®¤å¤¦¡×¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢ÅêµåÆ°²è¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£»î¹ç¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤¬5-0¤Ç³ÚÅ·¤Ë´°¾¡¡£¡ÖÏÂµí¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Ë¤Æ¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡ß³ÚÅ·Àï¤Ç»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ªÆüËÜ¥Ï¥à¤µ¤ó¾¡Íø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¼ó°ÌÁè¤¤¿¿¤ÃÂþÃæ¤ÎÇ®¤¤»î¹ç¡¢¸½ÃÏ¤Ç´ÑÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡»Ïµå¼°°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÏÂµí¤òÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë´®Ç½¤¹¤ëÍÍ»Ò¤âÅê¹Æ¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö±§Ãè°ì²Ä°¦¤¤¡×¡Ö°ÂÄê¤ÎåºÎï¤µ¡×¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÎ®ÀÐ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡×¡ÖÏÂµí¤Ç09¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸ÞÎØ¤Î½÷»ÒÃÄÂÎ¤Ç¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿Ê¿ÌîÈþ±§¤«¤é¤Ï¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤½¤·¤Æ»ä¤âÏÂµí¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡¢Ê¿ÌîÁáÌð¹á¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¦¤Þ¤Ã¡ª¤½¤·¤ÆÏÂµí¿©¤Ù¤¿¤¤¡ªÈþÌ£¤·¤½¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
