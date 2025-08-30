7月9日（水）に、伏見エリアに開業したカルチャービジネスホテル『BASE LAYER HOTEL（ベース レイヤー ホテル） NAGOYA NISHIKI』。その1階に、宿泊者以外も気軽に利用できるオールデイダイニング『MAISON YWE（メゾンイー）』が出店しています。

店名からお気付きの人も多いと思いますが、実はこちら、矢場町エリアで約9年間にわたって親しまれていた大人気カフェ。2023年に惜しまれつつ閉店しましたが、ファンからの熱い要望に応えて、2年ぶりに復活オープンしたのです。

新たなスタートを切った『MAISON YWE』について、ご紹介します！

誰でも心地よく過ごせるオールデイダイニングに

ホテルの中にありながら、宿泊者以外も全ての時間帯で利用可能。友人や同僚とはもちろん、ファミリーや1人でも気軽にふらりと立ち寄ることができます。

店内は都会の喧騒を忘れさせてくれるような、落ち着きを感じられる洗練された空間です。電源付きのカウンター席、ボックスシートのソファ席、テーブル席があり、利用するシーンに合わせてフレキシブルに対応。こだわりのスピーカーから流れる音楽を聴きながら、思い思いの時間を過ごすことができます。

愛知県岡崎市の石材や、三重県に工場を持つ「REMARE（リマーレ）」の海洋プラスチックを再資源化したマテリアルリサイクル板材など、地元産の内装材を使用しているのもポイント。ぜひチェックしてみて。

朝食からランチ、バータイムまで！充実のメニュー

『MAISON YWE』で提供するメニューは“安心・安全・おいしい”を前提としていて、調味料やドリンク、スイーツもすべて自家製というこだわり。管理栄養士の知識や薬膳・発酵などの暮らしの知恵、遊び心を取り入れた「あたらしいふつう」を提案しています。

旬の野菜や果物、ハーブ、米粉の麺を使ったヘルシーな料理、名物のチーズケーキをはじめとするスイーツ、オリジナルブレンドのコーヒー＆ティーなどのドリンク、そしてクラフトビールやナチュラルワイン、カクテルといったアルコールも各種ラインナップ。

また、『MAISON YWE』初提供となる朝食メニューも必見ですよ。

【FOOD】

注目の朝食メニューは、コーヒーと一緒に楽しめる野菜クレープと、優しい味わいの鶏粥など。ブランチやランチタイムにも楽しめます。

●野菜クレープ 1,430円（ドリンク別）※7:00～11:00はドリンク付き1,650円

ごまが香るもちもちの米粉クレープに、たっぷりの野菜と無添加ベーコン、温泉卵をバランスよくトッピング。自家製の豆乳マヨネーズと小松菜ソースをかけた1品です。

●身体いたわるお粥セット 1,430円（ドリンク別）※7:00～11:00はドリンク付き1,650円

塩麹と鶏のうま味がじんわり広がるお粥に、せいろでふっくら仕上げた本日の蒸しもののセット。やさしい味わいは、1日の始まりにぴったりです。

18時以降のディナータイムは、旬の食材を使用した多彩なメニューが魅力。普段使いはもちろん、記念日にもおすすめです。

●恵那鶏の唐揚げ リトルアジア塩 1,280円

独特な辛味と香りで一気に異国気分を味わえるオリジナルスパイス塩の唐揚げは、一口食べれば、やみつきに！ ライムを絞ってどうぞ。

●鶏とレモンの本枯れ節のフォー 1,280円

ほっとする和風だしと爽やかなハーブが香るスープが特徴。飲んだ後にも、身体にやさしく沁み渡ります。

【SWEETS】

11時～注文できるスイーツ。名物チーズケーキのほか、新商品も見逃せません！

●チーズケーキ 770円

YWEの看板メニューと言っても過言ではないチーズケーキ。甘さ控えめのクリームチーズとザクザクとしたグラハム生地が、味わいも食感も心地よいハーモニーを奏でます。

●YWEのティラミス 1,100円

オリジナルブレンドコーヒーのエスプレッソを生かした、軽い口当たりのティラミス。マスカルポーネクリームとのバランスが絶妙です。

【DRINK】

食事やおしゃべり、やすらぎのひとときに欠かせないドリンク。復活オープンとともに、オリジナルブレンドのコーヒー＆ティーも新しくなっています！

コーヒーは東京・中目黒の実力派カフェ「SWELL COFFEE ROASTERS（スウェル コーヒー ロースターズ）」、ティー（ノンカフェイン）は名古屋を拠点に独創的なブレンドティーを作っている「PFLANZEN-APOTHEKE（プランツェン アポテーケ）」に依頼。さらに、2025年6月現在では名古屋唯一だというエスプレッソマシン「ブラックイーグル・マーヴェリック」を導入しているのだとか！

定番のカフェラテや写真の「エスプレッソ柚子ソーダ」825円のほか、季節ごとに限定メニューも登場します。

ドリンクはテイクアウト可能なのも嬉しいですね。

都会の真ん中で、心もお腹も満たされて

コンセプトである「YWE / イー = You are What you Eat. / Yes, We Eat.（人は、自身が選び、食し、吸収したものでできている）」や、「おいしい、安心・安全」の基本姿勢はそのままに、新たな空間＆メニューでさらに魅力的になった『MAISON YWE』。モーニングからランチ、カフェ、ディナー、そしてバータイムまで、どんなシーンにも対応し、あなたの日常に寄り添ってくれます。

店舗名：MAISON YWE（メゾン イー）

住所：名古屋市中区錦2-6-30 BASE LAYER HOTEL NAGOYA NISHIKI 1F

電話番号：052-265-7116

営業時間：7:00～23:00（フードLO22:00、ドリンクLO22:30）

定休日：無休

公式サイト：https://maison-ywe.jp/