絶対エースに肉薄した角田裕毅の好走　ライバルから怒声が飛ぶ“危険走行”が波紋も、生まれた変化「追求する時には起こり得る」

現地時間8月29日にF1のオランダGPが開幕。夏休み明け再開初戦となった一戦で、レッドブルの角田裕毅は、フリー走行2回目（FP2）で7番手のタイムをマーク。エースのマックス・フェルスタッペン（レッドブル）に0秒317差に迫る好走を披露した。

レース後にF1公式サイトのフラッシュインタビューで「長いサマーブレイク明けで、1日を通してスムーズに自信を築けた。それが一番大事だし、このユニークなサーキットを楽しめた点で確かに満足している」と確かな手応え口にした角田。“絶対的エース”との差も、チームから“目標”として課せられている「0秒3」に迫っており、13戦ぶりのポイント獲得への期待を膨らませるものとなった。

もっとも、レース中には物議醸す際どいシーンも見られた。

1分12秒126で16番手に沈んだFP1での出来事だった。終盤に入ったタイミングでタイムアタック中だったランス・ストロール（アストンマーチン）の進路上で角田がスローダウン。これにストロールはチーム無線で大激怒。Fワードを交えながら「こいつは何やってんだ！」とぶちまけた。

また、好タイムを叩き出したFP2でも、角田は序盤にシャルル・ルクレール（フェラーリ）の進路に入るような走りをしてしまう。これにはルクレールもチーム無線で声を荒らげながら放送禁止用語を連発。怒り任せに「なんてことだ！ いやいや、フリー走行だけど、それなりのことはするべきだろ！ あいつは全く注意をしてないんだよ」と糾弾した。