鳴沙山・月牙泉風景区で夕焼け観賞 中国・敦煌市
2025年8月30日 11時46分
新華社通信

２８日、鳴沙山・月牙泉風景区で夕暮れのひとときを楽しむ観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

【新華社敦煌8月30日】中国甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区で28日、多くの観光客が砂漠の空に広がる夕焼けを観賞した。

２８日、鳴沙山・月牙泉風景区で夕暮れのひとときを楽しむ観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

２８日、鳴沙山・月牙泉風景区で夕暮れのひとときを楽しむ観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

２８日、鳴沙山・月牙泉風景区をモーターパラグライダーで遊覧する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

２８日、鳴沙山・月牙泉風景区で夕暮れのひとときを楽しむ観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

２８日、鳴沙山・月牙泉風景区で夕暮れのひとときを楽しむ観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）