元財務省官僚で経済学者の高橋洋一氏が30日、ABCテレビの生情報番組「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（土曜午前9時30分）に出演。日米関税交渉を担当する赤沢亮正経済再生相の訪米が28日、出発直前に中止になったことに言及した。

今回の協議では、巨額の投資などの細部を確認し、トランプ関税に関して共同文書を取りまとめる予定だった。日米関税交渉は合意文書がない「口約束」について、高橋氏は「（合意文書は）交わせないよ。これね、合意文書を交わしたら、関税を含めて、いままでの日米の関税交渉、協定とはぜんぜん違う内容。日本のボロ負けということがすごく分かる」と合意文書を交わせない背景を説明した。

自動車関税は27・5％から15％に引き下げも合意に達しているが、米側の実施時期はいまだ見通せない現状に、元内閣官房参与で京大大学院教授の藤井聡氏は「石破首相、赤沢さんたちは合意したのは15％だと言っているけど、基本的にウソをついているんです。それしか解釈できない」と強調した。

MCの東野幸治が「それは藤井先生の見方でしょ」とツッコみを入れると、「いや、僕の見方しか言えない」と返すと、東野は「すいません」と妙に納得。「ちゃんと合意しているのだったら文書を送ってきてもらったら終わり。きちんとした合意ができていないと解釈するしかない」と話した。

高橋氏は「官僚的に言うと、日米にはきちんとした貿易協定がある。それからみたら日本はオール負け、ボロ負け。それを隠すために文書を出さないのじゃないかなと思う」と強調した。藤井氏は「ウソをついているのは政権を延命させるための方便にしか思えない」と言い放った。