８月３０日の札幌２Ｒ・２歳未勝利（芝１８００メートル＝７頭立て）は、２番人気のノチェセラーダ（牡、栗東・杉山佳明厩舎、父ドレフォン）が、ゴール前で鋭く差し切ってデビュー２戦目で初勝利を飾った。０９年の独オークス、１０年のバーデン大賞などＧ１を２勝しているナイトマジックを祖母に持つ血統馬。勝ち時計は１分５２秒２（稍重）。

３番枠からスタートはひと息で後方からとなった。少頭数で前半１０００メートル通過１分３秒２のスローペースで流れたなか、３コーナーから仕掛けて前へ進出。４コーナーでは３番手まで押し上げて、直線でも脚を伸ばして、ゴール前でアッカンを首差とらえた。

横山武史騎手は「返し馬からかなり緩くて、馬場もうまくつかめている感じではなかったんですけど、今日は能力だけで勝ち切ってくれたかなという感じです。体もまだまだですし、気持ちも若くて、そのへんが成長してきてくれれば、もっともっと奥がありそうなので、長い目で見てあげたいなと思います」と、素材の良さを評価した。

杉山佳調教師は「長くいい脚を使ってくれて、スタミナがありますね。血統的にも長いところを走れそう。栗東に戻しますが、早い時期に勝ってひと息入れられてよかったです」と喜んだ。