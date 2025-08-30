◆ベルギー１部 ▽６節 サークル・ブリュージュ１―１シントトロイデン（２９日・ヤン・ブレイデルスタディオン）

シントトロイデンは敵地でサークル・ブリュージュと対戦し、１―１で引き分け。開幕６試合を終えて４勝２分けで暫定首位をキープした。

ＧＫ小久保玲央ブライアン、ＤＦ畑大雅、ＭＦ山本理仁、ＭＦ伊藤涼太郎の日本人４選手が先発出場した一戦。立ち上がりに相手にヘディングシュートを打たれたが、ＧＫ小久保が好セーブ。直後の攻撃では、左ＣＫからのシュートをＧＫがはじいたこぼれ球をＤＦ畑が右足で押し込もうとするが、シュートはバーの上を越える。さらにＭＦ伊藤のミドルシュートは惜しくもゴール右へ外れるなどチャンスを生かせずにいると、前半３０分に相手のカウンターを浴びて、先制点を奪われた。

それでも、同３８分にＭＦセバウィが左サイドからカットインして放った鋭い一撃がゴールネットを揺らして同点に追いつき、前半は１―１で折り返した。

後半立ち上がりにＭＦ伊藤がゴール前でＧＫと１対１のチャンスを迎えるが相手ＧＫにシュートを阻まれると、その後は相手に決定的なヘディングシュートを２本を打たれたが、ＧＫ小久保が好セーブを連発。このまま敵地で１―１で引き分けた。

試合後のフラッシュインタビューでＧＫ小久保は「しっかり勝ち点１を取れたことはよかった。セーブ全てが（相手の）ヘディング（シュート）だったが、しっかりタイミングを合わせて、はじきどころも意識してセーブを出来た。負けないことはチームとしていいことなので、これから強豪との試合が待っていますが、次はしっかりチームに勝利をもたらして、このまま上の順位に居続けられたら」と話した。