YouTubeに投稿されたのは、飼い主さんが人形を可愛がったら、大型犬が嫉妬するかどうかを検証した時の様子です。投稿は記事執筆時点で6万9000回再生を突破し、大型犬の反応に「たまらなく可愛い」「面白くて爆笑」「大好きなんだね」といった声が寄せられています。

【動画：大型犬の目の前で『自分にそっくりなぬいぐるみ』を可愛がったらどうするのか検証】

飼い主さんが人形を可愛がったら…

飼い主さんが人形を可愛がったら、ゴールデンレトリバーの「よもぎ」ちゃんは嫉妬するのでしょうか？飼い主さんはよもぎちゃんによく似た犬の人形をサイズ違いで3つ用意して、よもぎちゃんがどんな反応をするのか検証してみることに。

まずは大きい人形を膝に乗せて可愛がってみたら…。

よもぎちゃんはすぐに「何してるの？その子じゃなくて私と遊んでよ！」というように、飼い主さんに抱きついてきたそう。そして飼い主さんが「可愛いね～、よしよし」と人形を撫でると、よもぎちゃんはガブッと人形をくわえて連れ去ってしまったとか！

嫉妬しているのか人形で遊びたいだけなのか判断がつかないので、もう少し検証を続けることに。

彼女のように嫉妬する姿が可愛すぎる！

今度は中くらいの人形を膝に乗せ、「よしよし」と撫で始める飼い主さん。するとよもぎちゃんは先ほど連れ去った大きい人形を放置して、「何してんのよー！」と不満そうなお顔で飼い主さんのところに戻ってきたそう。

そして再び人形をガブッとくわえたかと思うと、「調子に乗るなよ！この泥棒犬！」とばかりにブンブン振り回しながら連れ去っていったとか。どうやらかなり嫉妬しているようです…！

その後も飼い主さんがもう一度大きい人形を膝に乗せてみたり、小さい人形を可愛がってみたり、他の人形を手に取ってみたりするたびに、よもぎちゃんは人形を奪い取りにきたそうです。「この浮気者め…」と、飼い主さんを睨みつけて責める場面も。

また、たとえ「ちょっと休憩…」とくつろいでいる時でも、飼い主さんが人形を可愛がり始めた途端に、よもぎちゃんは浮気を阻止しにやってきたそう。まるでヤキモチ妬きな彼女のような反応が可愛すぎて、思わず笑ってしまいます。

大好きだけど、チューは嫌？

飼い主さんがよもぎちゃんの愛を実感して満足したところで、検証終了！機嫌を良くした飼い主さんは、よもぎちゃんをぎゅっと抱きしめながら優しくナデナデ。するとよもぎちゃんも「もう浮気しないなら許してあげる」とばかりに笑顔を見せてくれたとか。

ところが飼い主さんが「父ちゃんもよもぎが大好きだよ」という思いを伝えるために、チュッと頬にキスすると、よもぎちゃんは何とも言えないお顔に。飼い主さんのことは大好きだけれど、チューは嫌いなよもぎちゃんなのでした…。

この投稿には「嫉妬する姿もカワイイ」「八つ当たりされる人形が可哀想で面白過ぎる」「父ちゃんが大好きなのが伝わってきてほっこりしました」「やっぱりパパさんをひとりじめしたいんだね」といったコメントが寄せられています。

よもぎちゃんの可愛い姿や、飼い主さんとの愛に溢れた日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ぺろりんず!」をチェックしてくださいね。猫の「だいず」くんとの微笑ましいやりとりにも、笑顔と癒しをもらえますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ぺろりんず!」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。