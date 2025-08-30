トリミングでいつも以上に可愛くしてもらったわんちゃん。お迎えに来た飼い主さんも、思わず悶絶してしまうわんちゃんの変身ぶりが196万再生を超えて話題となっています。投稿には、「ま～た可愛くなっちゃって♡」「お迎えの反応…最高！」と、絶賛の声が寄せられることとなりました。

【動画：トリミングサロンへ犬をお迎えに→2時間ぶりに再会したら…あまりにも尊い『気付いた瞬間の反応』】

飼い主さんがトリミングサロンに戻ってみると…

悶絶級の可愛い変身姿を見せてくれたのは、Instagramアカウント『北海道のポメみるち』に投稿された、ポメラニアンのみるちちゃん。この日、みるちちゃんは飼い主さんに連れられてトリミングサロンへ行ったのだそう。そして、スタッフさんにみるちちゃんを預けた飼い主さんが2時間ぶりにトリミングサロンへ戻ってきてみたところ、そこにはわたあめのようにフワフワな後ろ姿ががあったそう。

よく見てみると…それはトリミングを終えたみるちちゃんの後ろ姿！後ろ姿からも伝わってくるその可愛らしい仕上がりに、早く正面から姿を見たくなってしまいます。

飼い主さんの帰りを全身で喜ぶみるちちゃん

トリミングサロンに戻った飼い主さんが窓越しに目撃したのは、サークルに入ったみるちちゃんの後ろ姿。そして、みるちちゃんの方へ近づいてみると、みるちちゃんは飼い主さんの気配に気づいたのかクルッと振り向いたそう。

飼い主さんがお迎えに来たのだと気づいたみるちちゃんは、サークルの中でくるくると踊るように回り、飼い主さんを歓迎してくれたといいます。

そして、サークルの中で立ち上がり、喜びを全身で表現していたのだとか。いつも以上に可愛くなった姿でそんな甘え方をされたら、きっと飼い主さんも笑顔になってしまったことでしょう。

みるちちゃんのふわもちボディに悶絶！

そんな、わたあめのように愛らしいふわもちボディ姿に変身したみるちちゃん。おうちに帰ってからは、お披露目タイムが始まったといいます。耳の横には小さいツノのようなワンポイント、胸にはマシュマロのようなモコモコの胸毛、全身は触ったら弾き返されそうなもちもちな仕上がりです。

丸く円を描くように上がったしっぽは、柴犬を彷彿とさせる愛らしさ。そんなみるちちゃんの姿を見たら、きっと誰もがキュンとしてしまうことでしょう。

みるちちゃんもその仕上がりに大満足の様子で、「また可愛くなっちゃった♪」とどこか誇らしげなお顔を見せていたといいます。

そんなふわもちボディに大変身したみるちちゃんには、「ますます可愛さが倍増♡」「ちびツノ可愛い！」「もっともっと可愛くなっちまったね～♡」と、いくつもの絶賛の声が寄せられることに。

Instagramアカウント『北海道のポメみるち』では、笑顔がたくさん詰まった、みるちちゃんの素敵な日々の光景が投稿されています。

みるちちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「北海道のポメみるち」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。