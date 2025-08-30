小林礼奈、第2子妊娠を発表「子連れ再婚である私たちの間には大きな課題も待ち受けていると思いますが」
【モデルプレス＝2025/08/30】タレントの小林礼奈（33）が8月30日、公式ブログを更新。第2子の妊娠を発表した。
【写真】小林礼奈、エコー写真＆イケメン再婚相手
小林は「この度、新しい命を授かりました。現在妊娠5ヶ月で、出産予定は2月を予定しております」と報告。「子連れ再婚である私たちの間には大きな課題も待ち受けていると思いますが…娘をいつも大事にしてくれる彼となら、楽しみながら乗り越えていけると思ってます！！」とつづっている。
また「去年の今頃は娘と2人暮らしでした。彼とも出会っていないので、赤ちゃんを授かるなんて…夢にも思わなかった。9年ぶりの出産。シングルマザーのとき、幼い娘から『兄弟が欲しい』と言われたこともありましたが…。そんな事起こるわけがないので。一度はお姉ちゃんになる事を諦めさせた事もありました」と娘の思いにも触れ、「娘も小学校3年生になった今『お姉ちゃんになる』という事がまた幼い頃の気持ちとは変わってると思うけど（幼い頃散々諦めさせたこともあり）私の身体を気にかけてくれたり、お友達に話してみたりと、少しずつ心の準備ができているみたいです！」と伝えた。最後に「どうか私たち家族を温かく見守ってくれたら幸いです」と呼びかけている。
小林は1992年02月18日生まれ、新潟県出身。2016年3月に流れ星☆たきうえ（瀧上伸一郎）と結婚し、同年9月に第1子女児出産を発表。2020年10月1日に離婚を報告。2025年6月、彼氏募集イベントで出会ったというお相手との再婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】小林礼奈、エコー写真＆イケメン再婚相手
◆小林礼奈、第2子妊娠発表
小林は「この度、新しい命を授かりました。現在妊娠5ヶ月で、出産予定は2月を予定しております」と報告。「子連れ再婚である私たちの間には大きな課題も待ち受けていると思いますが…娘をいつも大事にしてくれる彼となら、楽しみながら乗り越えていけると思ってます！！」とつづっている。
小林は1992年02月18日生まれ、新潟県出身。2016年3月に流れ星☆たきうえ（瀧上伸一郎）と結婚し、同年9月に第1子女児出産を発表。2020年10月1日に離婚を報告。2025年6月、彼氏募集イベントで出会ったというお相手との再婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】