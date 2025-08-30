·§ÅÄÍË»Ò¡¢12ºÐÄ¹½÷¤È¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¤Ç¤ª¤Ç¤«¤±¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÀäÂÐÊì¿Æ»÷¤ÎÈþ¿Í¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·§ÅÄÍË»Ò¡Ê43¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤â¹¹¿·¡£Ä¹½÷¤È¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤¤ª¤Ç¤«¤±2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÀäÂÐÊì¿Æ»÷¤ÎÈþ¿Í¡×·§ÅÄÍË»Ò¡õ12ºÐÄ¹½÷¤Î¡È¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¡É¤ª¤Ç¤«¤±¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö²ÆµÙ¤ß¤À¤±¥Í¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÄ¹½÷¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Í¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤àÄ¹½÷¤Î»Ñ¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖÄ¹½÷¤È¤ªÂ·¤¤¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤ª½Ð³Ý¤±¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¤Ç½Ð¤«¤±¤ë¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÞ¯Íî¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÄ¹½÷¤Á¤ã¤óÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í ¤â¤¦Ãæ³ØÀ¸¤«¡Á¡×¡Ö¥Í¥¤¥ë»÷¹ç¤¦¤·ÀäÂÐÊì¿Æ»÷¤ÎÈþ¿Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·§ÅÄ¤Ï2012Ç¯4·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯12·î¤ËÂè1»Ò½÷»ù¡¢15Ç¯10·î¤ËÂè2»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¡£18Ç¯6·î¤ËÂè3»Ò½÷»ù½Ð»º¤ò¸øÉ½¡£23Ç¯¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÎ¥º§¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
